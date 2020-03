La Xunta anuncia que los profesores no tendrán que acudir a los colegios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Noelia Silvosa

Redacción / La Voz 15/03/2020 17:11 h

Jefe de estudios, secretario y director. Estos son los únicos profesionales que se verán obligados a acudir presencialmente a los centros educativos de más de seis aulas desde este lunes, según anunció la Xunta y a pesar de que la web de la Consellería de Educación continúa mostrando la normativa provisional publicada el pasado viernes en respuesta a las protestas de parte del colectivo docente tras el anuncio de que los profesores tendrían que asistir físicamente a los colegios para desarrollar su trabajo de forma telemática.

«Nos centros educativos de todos os niveis de ensinanza non universitaria, tan só en aqueles de máis de seis aulas permanecerán en réximen de turnos unha persoa do equipo directivo do centro. Xa sexa o director, o secretario ou o xefe de estudos. Por tanto, os centros educativos non necesitarán a presenza de ningún profesor ou profesora», declaró el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo.

La Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino (Fegadicep) y las cuatro organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (CIG-Ensino, CC,OO., ANPE y FeSP-UGT) mostraron el viernes su disconformidad con la medida inicial, que dejaba en manos de los equipos directivos de los centros de más de seis aulas la decisión de que los docentes acudiesen o no a los mismos, decisión que calificaban de «irresponsable».

«Pechar os centros co profesorado dentro. Así se resume o absurdo», declaraba en un comunicado ANPE Galicia. Cabe recordar que en aquellos colegios de menos de seis aulas no se requiere la presencia de los profesionales.

Este domingo el presidente de ANPE Galicia, Julio Díaz, señaló que desde la entidad celebran que los docentes puedan desempeñar su labor, aunque de nuevo critica que el cierre no sea total. «En relación coa publicación do real decreto polo que se establece o estado de alarma en todo o país, o artigo 9 do mesmo, que é específico para os centros educativos, sinala que se suspenden todas as actividades académicas. O segundo punto do mesmo artigo sinala que se celebrarán soamente as actividades telemáticas a distancia sempre que sexa posible», indica el portavoz, que añade que ANPE Galicia «entende que non soamente ningún alumno ou alumna debe asistir aos centros, senón que está perfectamente claro que tampouco o debe facer nin o equipo directivo nin o profesorado».

La ampliación del plazo de presentación telemática y presencial de solicitudes de admisión (matriculación), que finalizará una semana después del reinicio de las clases, continúa vigente. Una realidad que, señala Díaz, hace todavía más innecesaria la presencia del personal administrativo en los centros escolares a partir del lunes.