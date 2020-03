Sánchez no descarta el estado de alarma ni cerrar Madrid

0

El Consejo de Ministros se ha reunido de urgencia este jueves para impulsar un nuevo paquete de medidas de cara a frenar y a paliar la crisis derivada del coronavirus. El presidente del Gobierno las organizó en cuatro grandes paquetes.

El primero, eminentemente económico y destinado a garantizar la atención de los afectados, consta de la transferencia inmediata de «2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, para que puedan destinar los recursos a reforzar los servicios sanitarios. Es un adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica», matizó. También anunció la movilización de 1.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Desde el Gobierno se garantizará «en todo momento el suministro de medicamentos a precios asequibles», así como el control de unos precios máximos en determinados productos.

El segundo bloque está centrado en la educación. Sánchez se comprometió a «asegurar el derecho básico de alimentación de los niños y niñas más vulnerables afectados por el cierre en centros educativos», así como a la flexibilización del desarrollo del curso escolar. El Gobierno no tiene competencias para cerrar las escuelas, pero desde Moncloa recomendaron a todas las comunidades autónomas vaciar las aulas para evitar la expansión del virus.

El tercer apartado de medidas está destinado al mantenimiento del empleo. «Tenemos que ser capaces de apoyar a nuestro tejido productivo para que sobrevivan con la menor repercusión posible», expuso. Entre estas medidas, destaca el «aplazamiento y fraccionamientos del pago de las deudas contraídas por las con la administración seis meses sin intereses», una acción que Moncloa estima que permitirá «inyectar 14.000 millones de euros de liquidez».

En el último bloque, relativo al sector turístico, que destacó como uno de los motores fundamentales del país, se abrirá una línea específica del ICO de 400 millones de euros destinado específicamente a este sector. Desde el 16 de marzo, Renfe facilitará cambios y cancelaciones sin coste a los pasajeros afectados.

Estas medidas «van a entrar en vigor de forma inmediata» y se suman a las anunciadas ya el martes por el propio Sánchez, entre las que se encuentran la prohibición de aglomeraciones de más de mil personas, la cancelación de los viajes del Imsero o la paralización de los viajes aéreos de Italia, pero tampoco «serán las últimas», tal y como admitió el jefe del Ejecutivo, que, a preguntas de la prensa, fue incapaz de descartar un posible cierre de Madrid, como uno de los principales focos del virus en España, o que se vaya a decretar el estado de alarma. «Es una situación que no es estática, es dinámica. El Gobierno tomará las decisiones que haga falta y cuando haga falta», aseguró.

«Nuestro país está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. El propósito de todos es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible. Para vencer al virus, es esencial la responsabilidad y la disciplina social», recalcó, ante una crisis que está exigiendo «cambios importantes en los ámbitos de higiene o de desplazamientos». Sánchez recomendó salir de casa solo lo «imprescindible» y extremar al máximo las medidas de higiene. «Cada ciudadano debe cuidarse para cuidar así a los demás. Cada ciudadano debe protegerse. Cada vez que uno se lava las manos, que evita un desplazamiento, cada vez que hace un uso racional de la atención médica, estamos contribuyendo a la victoria del conjunto del país contra el virus». Sánchez admitió que esta situación de emergencia supondrá graves costes en número de vidas y económicos, pero se mostró convencido de que se acabará superando. «Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Lo que tenemos que hacer es superarla lo antes posibles y con los menores daños posibles.

El presidente del Gobierno fue planteado en el turno de preguntas, que los periodistas realizaron de forma telemática para evitar posibles contagios, si consideraba que la actuación del Gobierno hasta la fecha estaba siendo la adecuada. En concreto, fue preguntado si no tendrían que haber prohibido la manifestación del pasado 8 de mayo, pero tal y como hizo el martes, se limitó a decir que en cada momento siguieron las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. «Estamos viviendo una situación nueva y no existe un manual de instrucciones infalible al que podamos acudir».

El presidente del Gobierno pidió al resto de fuerzas políticas colaboración para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que se encuentran prorrogados desde el 2018. «Resultan cada vez más urgentes», reclamó, avanzando que las nuevas cuentas que salgan de la Cámara Baja no serán «sociales», como siempre había proclamado hasta ahora, sino «extra sociales». «Si hace unos meses eran necesarios, la crisis los convierte en apremiantes», zanjó.