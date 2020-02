Salen a la luz las causas de la ruptura entre Rocío Carrasco y Rocío Flores: «malos tratos»

0

La Voz de Galicia

20/02/2020

Durante los últimos años se ha hablado mucho sobre el desencadenante que provocó la falta de relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, que llevan sin hablarse siete años. Ni una llamada de teléfono. Ni siquiera Rocío y David fueron a la boda de su madre con Fidel Albiac. Nada. Primero ella y cuando cumplió la mayoría de edad él, ambos se marcharon a vivir con su padre a Málaga, rompiendo toda relación con su progenitora. La joven, que esta noche saltará del helicóptero para aterrizar en la isla de Supervivientes, no quiso tratar el tema cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó en las galas de GH VIP 7 en las que acudió a defender a su padre.

Rocío Carrasco por su parte intenta mantenerse alejada de la polémica. No habla, no responde a ningún tipo de pregunta, ni tan siquiera deja a sus amistades que la defiendan en los platós a los que acuden y se trata el tema. Lo han dicho en varias ocasiones Terelu Campos y Carmen Borrego, Rociíto les ha pedido que no entren en polémicas por esta causa. Lo mismo que Belén Rodríguez, cuya salida de Sálvame coincidió prácticamente con la llegada de Antonio David Flores como colaborador.

Hace unas semanas presentó el musical sobre su madre en una rueda de prensa y no pudo evitar las preguntas sobre su vida personal. «El que calla está callado porque ha decidido estar callado hasta que deje de estarlo y decida hacer lo contrario», respondió a las preguntas referidas a su vida privada, recalcando algo que siempre lleva haciendo desde los últimos años: «No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora», según recoge la revista Semana. Y sobre la participación de su hija en el reality de Mediaset, bromeó diciendo: «Solo veo Netflix. ¿Eso lo echan en Netflix?».

Justo el día en el que comienza Supervivientes, Vanitatis desvela el auto del juez en que se recoge lo ocurrido en casa de Rocío Carrasco el 27 de julio del año 2012, unos hechos que terminaron primero con la intervención de la Guardia Civil y más tarde ante el Juzgado de Menores número 4 de Madrid. La intervención de la Guardia Civil no es una novedad, hace tiempo que se habló de ello, y también que la había provocado un altercado entre madre e hija. Pero es ahora cuando se explica lo qué realmente ocurrió. El portal ha tenido acceso a la sentencia que dictó el magistrado tras juzgar los hechos y publica lo que habría ocurrido para terminar con una madre y una hija que no tienen relación. «Le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas», dice la sentencia, situando la escena a las ocho de la mañana y siendo Rocío Flores la agresora y Rocío Carrasco la víctima. «Sufrió policontusiones con equimosis en la región frontal derecha, con edema en ambas muñecas, en muslo derecho, en el antepié derecho y un hematoma en el segundo dedo del pie derecho, para cuya curación únicamente precisó de una primera asistencia facultativa y de las que tardó en sanar ocho días, uno de los cuales estuvo impedida para el ejercicio de sus ocupaciones habituales», añade el documento.

Al parecer la menor salió de la casa corriendo y se subió en el coche que iba a llevarla al colegio donde estaba yendo a clase para intentar aprobar las asignaturas pendientes en septiembre. «Muy nerviosa», según cita Vanitatis, le pidió al chófer que la llevase al cuartel de la Guardia Civil, pero este se negó. Finalmente la llevaría su padre, Antonio David Flores, para interponer una denuncia contra su madre en la que finalmente fue ella la condenada. El portal asegura que ha tenido acceso a 2.000 folios de documentación sobre este caso, que irá desgranando próximamente.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores, veinte años de juicios

El 31 de marzo del 1996 una jovencísima Rocío Carrasco se casaba con Antonio David Flores, un guardia civil de Málaga. Su embarazo había apresurado los preparativos y con solo 18 años y ante la mirada preocupada de su madre Rocío Jurado y su padre, Pedro Carrasco, la joven se disponía ha formar su propia familia. Pero el amor duró poco, casi tan poco duró la carrera como agente de Antonio David Flores que terminaría fuera del cuerpo por quedarse con el dinero de unas multas.

El divorcio llegaría poco después del nacimiento de su segundo hijo, David, en el 2001. Y a partir de ahí las versiones de lo ocurrido se bifurcan por lados opuestos. Unos hablan de la intromisión de la familia de Rocío Carrasco en el matrimonio, otros de las infidelidades de Antonio David, incluso Rocío Carrasco llegó a denunciar por malos tratos a su exmarido, una demanda que fue desestimada por el juez. Aún hay litigios abiertos por pensiones alimenticias. Una guerra que no termina, y que parece que lejos de finalizar, va camino de recrudecerse cada vez más, platós de televisión mediante.