La CIUG se dará un tiempo para confirmar el nuevo horario de la selectividad

El horario de la selectividad 2025 en Galicia «está publicado pero no escrito en piedra». Lo dice Pedro Armas, presidente de turno de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), la entidad que diseña, organiza y corrige la prueba de acceso a la universidad e la comunidad (el nombre oficial vuelve a ser PAU). Y lo explica porque desde la CIUG no se descarta hacer algún cambio. «Nos vamos a dar un par de semanas para escuchar lo que nos tengan que decir los centros educativos —apunta el representante de la UDC en la comisión— porque nuestra intención es dar solución al mayor número de cuestiones. Es decir, evitar en la medida de lo posible que los alumnos tengan dos exámenes a la vez».

En la selectividad gallega, de dos días y medio, los exámenes se suceden en grupo: se hace a la misma hora del de Física, el de Grego, el de Fundamentos Artísticos y el de Historia da Música e da Danza. La lógica es que un alumno de ciencias puede ir a Física, pero no es probable que también quiera ir a Grego (que es de humanidades), Fundamentos Artísticos (que es de artes en la submodalidad de artes plásticas) o a Historia da Música (de artes también pero en la submodalidad de escénicas). Realmente, en el horario solo hay tres exámenes únicos, los lingüísticos: Lingua Castelá e Literatura lo hacen todos los alumnos que acuden a la fase general de la prueba (es decir, los que necesitan la selectividad y no van a subir nota); el de Lingua Galega e Literatura tiene un número de alumnos similar, aunque un pequeño grupo, que no llega a los cien, está exento de realizarlo; y el de Primera Lingua Estranxeira (Inglés, Francés, Alemán, Portugués o Italiano) la tienen todos, y si uno está apuntado en Inglés (abrumadoramente mayoritario) no puede examinarse de Francés. Pero el resto de materias comparte horario, empezando por dos obligatorias: Historia de España e Historia da Filosofía. Todos los estudiantes de bachillerato cursan las dos, pero deben elegir solo una para la fase general de la prueba.

Esta distribución horaria agrupa las materias de las diferentes modalidades de bachillerato, de tal manera que Química (ciencias) coincide con Xeografía (sociales) Deseño (artes plásticas) y Movementos Culturais e Artísticos (el nuevo bachillerato, el xeral). En la CIUG han detectado que a veces los alumnos eligen asignaturas que están fuera de su modalidad, y entonces sí pueden colisionar ambas.

Pero sin duda el caso más repetido es el de Empresa e Deseño de Modelos de Negocio con Segunda Lingua Estranxeira. Esta última asignatura (con Francés como materia más repetida) pondera lo máximo en casi todas las carreras de humanidades y sociales, por lo que no es raro que un alumno quiera hacer Empresa (la antigua Economía da Empresa) y Francés. Los dos exámenes están pensados para la misma hora del primer día de selectividad: de 16 a 17.30 horas del martes. ¿Hay solución? Inicialmente, la propuesta de la CIUG es que al terminar una de las materias el alumno se quede en el aula, descanse la media hora correspondiente, y comience la siguiente prueba. Así no hay riesgo de que reciba información del examen y esté en mejores condiciones que el resto de sus compañeros. Pero puede que se encuentre otra opción: «Vamos a analizar bien los casos que se dan, porque nuestro objetivo es encontrar soluciones», explica Pedro Armas. No se descarta, por tanto, que esa segunda lengua pase a otra franja horaria.

Lo que la CIUG no quiere es ampliar un día más la selectividad, hasta cuatro jornadas. Eso sin duda facilitaría la distribución de las materias, pero la comisión interuniversitaria tiene claro que miles de alumnos gallegos tienen que trasladarse cada día de la prueba a alguno de los siete campus (y tres institutos) donde se celebra y no quieren empeorar con un cuarto día su situación. En cuanto a la tarde del tercer día, que ahora mismo está libre, tampoco se quiere ocupar, ya que se deja para cualquier eventualidad. En el año 2019 un fallo en el diseño del examen de Historia da Filosofía obligó a repetir la prueba, y en previsión de que pueda ocurrir algún inconveniente se ha dejado libre la tarde del jueves (y se recuerda a centros y alumnos que puede ser utilizada).