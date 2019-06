0

redacción / la voz 18/06/2019 05:00 h

Cuatro jóvenes aún no veinteañeros entregaron ayer en el registro del Ministerio de Educación y Formación Profesional 180.000 firmas a favor de una selectividad única en España. La solicitud se gestó en la plataforma Change.org y la lideró Roberto Castrillo, un joven de Castilla y León que el año pasado hizo la prueba en su comunidad y hoy estudia Farmacia y Biotecnología en la Universidad Europea de Madrid (privada). Según explicaba a la puerta del ministerio, se sintió agraviado por el sistema: «Cuando hice la selectividad, en Castilla y León teníamos más temario en todas las asignaturas que el resto de las comunidades».

Su protesta no solo está apoyada por alumnos de la misma comunidad. «Queremos luchar para que los próximos años otros estudiantes no tengan que pasar por estas desigualdades entre comunidades. Este año nos ha pasado a nosotros o a Galicia, pero otros años ha ocurrido en otras comunidades. Somos un ejemplo de por qué es necesario instaurar ya un examen único de selectividad», comentó Rubén García, alicantino de 18 años.

«Mi objetivo es que la selectividad sea igual porque los estudiantes después podemos acceder a cualquier universidad de España, y por eso no deberían existir diferencias de dificultad», recalcó Castrillo, quien añadió: «Existen diferencias muy grandes en los temarios que se nos exigen [...] y la dificultad no está en el hecho de aprobar el examen, que lo hace el noventa y tantos por ciento, sino de sacar buena nota».

Una de las acompañantes de Castrillo en la recogida de firmas, la valenciana María Ferrer, también quiso aclarar que «un buen estudiante no se mide por un examen que se hace en hora y media, sino por años de constancia, esfuerzo y estudio». Su caso es relativamente habitual: María contó que tiene un 10 en Matemáticas y un 9,5 de nota media en la etapa, pero no aprobó el examen de esta asignatura de este año en su comunidad y no podrá estudiar Medicina en Valencia.

Y mientras estos jóvenes entregaban las firmas en Madrid, en Galicia la conselleira de Educación, Carmen Pomar, explicaba que están buscando «puntos de encontro» con el resto de las comunidades para incluir una prueba única de acceso a la universidad en el marco del pacto estatal por la educación. Pomar dice que están abiertos a «suxestións» sobre sistemas que garanticen «a igualdade de oportunidades»: su objetivo es que las nuevas medidas se tomen pronto para que puedan aplicarse «xa na vindeira convocatoria», aunque antes hay que «conversar de forma seria».

Caso de Filosofía

También habló la conselleira del caos del examen de Historia de la Filosofía en la ABAU gallega. «O primeiro paso xa está dado», señaló en referencia a la decisión de Alberto Sucasas, director del grupo de trabajo de la asignatura, de poner su cargo a disposición del presidente de la CIUG. Aunque cree la conselleira que, al margen de responsabilidades personales, es conveniente hacer «un análisis pormenorizado do acontecido».

El calendario: de la matrícula extraordinaria a la reclamación

Los exámenes de la fase ordinaria de selectividad han terminado, pero no significa que haya acabado todo el proceso; puede decirse incluso que empieza ahora, al menos el relativo a la matriculación en la universidad. Estas son algunas de las fechas que hay que tener claras:

abau de septiembre

Ahora es en julio. Los que hayan suspendido en esta convocatoria tienen la segunda oportunidad enseguida. Por primera vez en Galicia la convocatoria extraordinaria de selectividad (tradicionalmente en septiembre) se hará en julio. Será los días 10, 11 y 12 con el mismo calendario que en junio.

La matrícula anticipada, ya. Ya está en plazo el período de matriculación anticipado, por ejemplo para quienes ya tengan el bachillerato de otros años o los que, a partir del viernes 21, comprueben que han suspendido la selectividad ordinaria y no quieran presentar reclamación. El plazo va desde ayer al 3 de julio.

Tres días de matrícula ordinaria. Los centros de bachillerato pueden anotar a los alumnos que aprobaron el curso en la repesca (antiguo septiembre, que se está realizando estos días) entre el 1 y el 3 de julio.

reclamaciones a la abau

Las notas, el viernes. Para los estudiantes que hicieron la selectividad (ABAU) la pasada semana las notas estarán en la tarde del viernes, oficialmente a partir de las ocho, pero normalmente ya disponibles desde las seis.

Primera reclamación, el sábado. Las personas que lo deseen pueden pedir una segunda corrección de su examen (de todos los que quieran) de una manera sencilla a través de la aplicación informática (Nerta). El plazo se abre el día 22 y terminará el miércoles 26 a las 14 horas, un límite que hay que recordar.

Notas con las reclamaciones. El viernes 28 se publicarán en la aplicación las notas tras las reclamaciones de los estudiantes. Hay dos tipos de reclamaciones: la reclamación como tal, que es un repaso de las puntuaciones y en ningún caso puede hacerse a la baja; y la segunda corrección, que supone una revisión total del examen y por lo tanto existe el riesgo de que la nota sea inferior.

Tercera revisión. Si tras la reclamación o segunda corrección el alumno no está satisfecho, puede pedir una tercera revisión. El plazo comienza el sábado 29 y termina el 3 de julio a las 14 horas.

Calificaciones finales. El 4 de julio salen las notas finales de todo el proceso de reclamación. Solo queda el recurso potestativo u optar por la vía judicial.

preinscripción

Desde el lunes 24. Los alumnos satisfechos con sus notas pueden preinscribirse en las carreras que deseen a través de Nerta desde el lunes 24 al 2 de julio.

Los que reclaman. Quienes hayan reclamado la nota tienen los días 8 y 9 para preinscribirse en las carreras.