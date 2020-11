«Hashtag» Touro

0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 04/11/2020 05:00 h

David Rey Suárez se define como un «namorado do rural en xeral, e da miña aldea en particular, San Tirso de Cornado», de esa forma de vida y de cómo se construye el saber popular y local en contacto con los mayores. Por eso fundó en el 2018 Patrimonea, «dende o interese polo patrimonio e a necesidade de poñelo en valor». En esta línea, el tourense (actualmente con una bolsa de investigación sobre conflictos socioambientales) ha llevado a cabo varias ideas para promocionar su concello y ha logrado ponerlo en el mapa de las redes sociales, con la colaboración de distintos agentes económicos y hasta de una influencer y bloguera, Lara (alias Curly Lara). Ella visitó distintos enclaves de Touro como el Pozo de Pego, el mirador de Pena en Fao, la Fervenza de As Pombas o el molino de Bama, donde pudo conocer de primera mano el proceso de elaboración tradicional de la harina. Su estancia la pasó en el pazo de Andeade y en las Cabanas da Ulla. Sus publicaciones tuvieron cientos de reacciones positivas en las redes sociales y docenas de personas interesadas por las localizaciones. Además pudo conocer pare de la primera ruta circular por el municipio diseñada por Patrimonea, con inicio y final en la iglesia de Cornado. Todo ello fue también divulgado a través de la web Haciendomillas.com.

