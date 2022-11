Bugallo, positivo en coronavirus. El alcalde santiagués, Xosé Sánchez Bugallo, compareció en la reunión desde casa después de que a primera hora de la mañana diera positivo en coronavirus: «Non me houbera decatado se non fora porque fixen unha proba porque tocábame dar a vacina» XOAN A. SOLER

Santiago de Compostela apoyará la candidatura de A Coruña para convertirse en la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Así lo decidieron los principales estamentos de la sociedad civil capitalina en una reunión celebrada este lunes en Raxoi. «Entendemos que despois de Santiago, o segundo mellor sitio para que se instale é A Coruña», confirmó el alcalde compostelano, un Xosé Sánchez Bugallo que compareció telemáticamente después de que durante la mañana diera positivo en covid.

En la decisión que puso encima de la mesa el equipo de gobierno estuvieron de acuerdo el resto de partidos políticos, así como los representantes de la Cámara de Comercio de Santiago, el Club Financiero, el Foro Cívico y la Asociación de Empresarios. «A candidatura da Coruña pode contar cos activos que ten Santiago para a súa proposta, tanto o aeroporto, como a Universidade de Santiago, como as empresas do sector e as institucións que teñen a súa sede aquí. Que veña a axencia a Galicia é o máis importante», afirmó Bugallo.

A pesar de que la ciudad podía presentarse de forma individual obviando la decisión del Nodo Galego de Intelixencia Artificial (Nodo GalicIA), en la reunión se consideró que de hacerlo se debilitarían las posibilidades de ambas ciudades. «Preferiríamos que fose de outra maneira, e que fora Santiago a elixida, pero dende un primeiro momento entendemos que había que unir forzas porque a competencia é dura. Esperemos que teña éxito e se consiga traer a Galicia», confirmó Bugallo.