Vuelve la movida... despacito

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia N. Noguerol E. Araújo

melide, santiago / la voz 04/07/2020 05:05 h

Los diez empleados a los que Martín Carral tuvo que aplicar un ERTE vuelven este fin de semana al trabajo. Él es el gerente de Levels, el primer local de ocio nocturno de Melide que, a mediados de marzo, anunció su cierre temporal. Corral compartió en redes la decisión incluso antes de que se decretase el estado de alarma, porque «la salud de nuestros clientes y empleados es lo más importante en estos momentos», se lee en la comunicación que hace tres meses y medio colgó en el perfil en Facebook de esta discoteca de la afamada movida melidense.

Con igual filosofía, Levels reabrió ayer sus puertas con las medidas higiénico-sanitarias que la Administración exige para evitar contagios de covid-19 en la llamada nueva normalidad. «Doado non parece, e o máis difícil vai ser concienciar á xente de que ten que respectalas», afirma el gerente del local de copas, respecto a un protocolo en el que, amén del uso «si ou si» de mascarilla y de la disposición de solución desinfectante de manos, se establecerá un control de acceso tanto a los aseos como en la entrada. Será aquí donde se establezca un registro por horas del cliente, al que se le pedirá colaborar de manera voluntaria facilitando su número de teléfono para, en el supuesto de que se detecte un caso de coronavirus, facilitar el rastreo de afectados.

Martín Carral explica, asimismo, que se redujo de 220 a 140 personas el aforo, «con persoal incluído», y se instalaron una docena de mesas en las pistas de baile para inhabilitarlas como tal. Otra de las medidas para favorecer una afluencia gradual fue la reapertura el viernes con una sesión de tarde, para la que es posible, incluso, reservar mesa.

«En principio empezamos así, coa dúbida de que sexa rendible, pero sen probar non sabemos, co que iremos vendo como vai», afirma el gerente de Levels, uno de los cinco establecimientos de ocio nocturno de Melide con reapertura de puertas este fin de semana. No alcanzan ni la mitad de locales de copas existentes, según apunta Alberto Buján, presidente de Melide Móvese, el colectivo que agrupa al sector. Buján explica, al hilo, que retomarán la actividad «de xeito gradual para evitar aglomeracións e para que a clientela se incorpore amodo, con moito coidado e sentidiño».

Diversión y responsabilidad

En Ordes, la movida arranca tan despacito como en Melide, y parte de los locales de un sector que ha ido a menos en los últimos años han decidido estrenar la nueva realidad el primer fin de semana de julio lanzando un mensaje de tranquilidad: «Do mesmo xeito que por responsabilidade anunciamos que pecha

bamos os nosos locais antes do estado de alarma, por fin podemos anunciarvos que estamos preparados para volver con todas as medidas de seguridade».

Esta invitación a la fiesta la comparten siete locales ordenses que quieren demostrar que «diversión e responsabilidade non teñen que ir separadas», por lo que apelan a la colaboración y sensibilidad ciudadana para disfrutar de un primer fin de semana con todas las precauciones ya que, insisten, los locales harán su parte.

A las medidas que marca la normativa se añaden otras que establecimientos como Velvet y Vinilo complementan para localizar a su clientela por si fuese necesario: el correo electrónico rexistrocovid.vinilo.velvet@gmail.com para que les envíen los números de móvil para rastrear fácilmente cualquier contagio.