La Xunta propone al Estado un convenio para proteger los bienes de Meirás

La Voz de Galicia M. García

Santiago 07/05/2021 17:03 h

La Xunta de Galicia ha remitido al Gobierno del Estado un convenio de colaboración para avanzar en la protección de los bienes que se encuentran en el interior de Meirás que no están declarados como BIC. Con este planteamiento, según destacó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, lo que se busca es «deseñar un marco Xunta-Estado que posibilite que haxa certezas nos procedementos administrativos e que se posibiliten unhas garantías xurídicas». En ese sentido, en declaraciones durante una visita al edificio Fontán, en la Cidade da Cultura, aseguró que el planteamiento de la asesoría jurídica de la Xunta es buscar «puntos de encontro para emprender o camiño que dea máis garantías para que os bens non protexidos pola declaración do 2008, que teñan certo interese histórico e cultural, vinculados a Emilia Pardo Bazán e a figura de Franco, estean protexidos».

El conselleiro de Cultura abogó por la colaboración entre administraciones a la hora de defender que Meirás forme parte del patrimonio público y apostó por seguir en la misma senda. «O máis importante é que as torres seguen sendo do patrimonio público; os bens máis senlleiros desde a perspectiva cultural, é dicir, as estatuas do mestre Mateo e a biblioteca de Pardo Bazán, son BIC; e agora estamos en pleno debate sobre os enseres, mobles e algún outro ben que existe, que inicialmente se trasladaran a patrimonio público e agora, polo devir xurídico, a familia os pode sacar», afirmó. En ese sentido, añadió que para frenar esta retirada, además del recurso a la sentencia, se abre también la vía de la ampliación de la protección a los bienes existentes en el interior del recinto y que no fueron catalogados como BIC en el 2008, «que protexe o continente e non o contido». Aseguró que «agora estamos neses momento de que se pode facer para garantir que certos bens de interese cultural poidan seguir sendo do patrimonio de Galicia». Así, apuntan que la propuesta que realizan «é unha ampliación da declaración BIC do ano 2008 para que unha serie de elementos que non foron incluídos poidan forman parte del e deste xeito teñan unha protección máis alta da que teñen». Y para ello, desde la Xunta entiende que el paso debe darlo el Estado. Román Rodríguez detalló que desde los servicios jurídicos de la Xunta, le aseguran que el Gobierno del Estado el que está habilitado para realizar esa ampliación del BIC porque «é o propietario, os bens son do Estado. Ademais, na propia sentencia se di que tanto o continente o contido pertence a un servizo público, algo que foi a clave para que se puidese reverter no Estado; e, por último, a lexislación de patrimonio histórico dinos que os ben que son do Estado teñen que ser declarados BIC polo propio Estado». El conselleiro de Cultura considera clave este convenio para poder afrontar el proceso de defensa de estos enseres y bienes con «seguridade xurídica».