Santa Comba pide un informe a la Xunta sobre el plan minero de Castriz

santiago / la voz 15/10/2020 05:10 h

El alcalde de Santa Comba, David Barbeira, para solicitar a su departamento un informe sobre la situación legal del denominado Proxecto Corcel para la extracción de níquel, cobre y cobalto en Castriz «ante a inquedanza dos veciños da zona». Según denuncia este Concello, la multinacional sueca Euro Battery Minerals afirma que está en disposición de comenzar la extracción de estos minerales, una posibilidad que el Ayuntamiento xalleiro niega al resaltar que «á vista da legalidade vixente, é totalmente falso». Añade el Ayuntamiento que no tiene constancia oficial alguna de que la citada empresa solicitase ningún permiso, «nin para investigar, nin moito menos para explotar nada, nin en Castriz nin en ningún outro territorio xalleiro, polo que solicitamos axuda á Xunta para que aclare, e, de ser o caso, nos respalde para evitar ilegalidades en procesos mineiros que poidan carecer de permisos e prexudiquen a poboación e territorio xalleiro, e tamén sobre iniciativas do mesmo ámbito pero que estean dentro da legalidade vixente e que conten con todo tipo de permisos».

Según afirma el Concello, Martínez Arca compartió la preocupación generada en Santa Comba por esta empresa, por lo que se ofreció a colaborar y amparar al ejecutivo xalleiro para poder actuar contra este proyecto. En base a este compromiso, pronto recibirán documentación «para poder deter con fundamentos as especulacións promovidas por un tipo de minería ocultista que xurde periodicamente na procura de inversionistas por parte de compañías de dubidosa capacidade», indican.

El Concello xalleiro resalta su apuesta por «proxectos sostibles no ámbito medioambiental e na súa relación co entorno e a poboación, quedando claro que as actuacións deben de ser serias e medidas, que se aloxen de ilegalidades e que alimenten a desconfianza da veciñanza».