Hemeroteca | Año 2005 | Los vecinos de la zona rural reclaman más edificabilidad

02/08/2020 05:15 h

Hace ya quince años que el PXOM enfadó a los vecinos que vivían en el entorno rural a las afueras de Compostela. Las asociaciones de residentes, que se habían agrupado en la Federación del Rural, mantuvieron una reunión en Grixoa donde la tensión era palpable. Unos pocos apostaban por el diálogo, y otros querían una actuación contundente.

La conclusión a la que se llegó en la asamblea fue clara: los vecinos querían más terreno edificable porque consideraban que el Plan Xeral era mucho más aprovechable de lo que Concello y Xunta decían. De hecho, estas dos instituciones echaban balones fuera y se culpaban entre ellas, ante el malestar de los vecinos.

José María Juncal, que presidía la Federación del Rural, describía este toma y daca entre los gobernantes: «Os que fixeron a Lei do Solo culpan aos autores do PXOM, e estes a aqueles». Consideraba el cruce de reproches como una distracción frente a los «moitos problemas que hai nos distintos lugares». El Concello les trasladó que la solución era modificar la Lei do Solo, a lo que Juncal respondía que, a pesar de estar dispuestos a dialogar, «non cederemos».