Ganan «Mad Max» y «Vikings Conxo»

As froitas da Ruliña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia montse garcía

Santiago / la voz 25/02/2020 23:20 h

Los diferentes capítulos de Mad Max escenificados por Carnavaleiros da Baña le valieron el primer premio en la categoría de carrozas, que está dotado con 3.000 euros. Al logrado vestuario y ambientación, le unían una representación que no dejaba indiferente al público desde el primer artefacto, buscando en todo momento la implicación de los espectadores. El segundo premio fue para O imperio de Nefertiti, de A Rueirada de Louro (2.000 euros); y el tercero para Peter! Voamos! (1.000 euros). En la sección de comparsas se impuso Vikings Conxo, de Conxo Aberto (2.500 euros); seguido por Fadas e Grilos, de Armatroulas (2.000 euros); y Dando luz al carnaval, de Ciklón (1.000 euros). Los de Tomiño fueron, precisamente, los encargados de cerrar el desfile de este año con sus candelabros y una animada música que resonaba por todo el Ensanche desde que a las 18.20 horas iniciaron su recorrido.

Por su parte, As froitas da Ruliña, de A Ruliña de Laraño, vencieron en el apartado de mejor comparsa de las parroquias y barrios de Santiago (1.000 euros). A continuación quedaron O cambio climático, de Colexiata de Sar (800 euros); y Éche o que hai (600 euros). Quedaron desiertos el cuarto y el quinto premio. Por su parte, en la sección de grupos se impuso Viaxando ao Entroido (800 euros); Tormenta anunciada (400 euros) fue segunda, y Pokemon (200 euros), tercero. Manter vivos os recordos se alzó como ganador en parejas (400 euros), mientras que en la categoría individual el vencedor fue El duende y su bebé dragón (300 euros); seguido por O dragón máxico de reciclaxe (200 euros) y por Luces, cámara y acción (100 euros). Los premios fueron dados a conocer en una fiesta posterior celebrada en la Sala Capitol, que estuvo animada por Brassica Rapa.

Quema del Meco, hoy

El carnaval compostelano pondrá hoy el broche. Por la mañana, en el pazo de Bendaña, habrá un taller de disfraces de robots y de maquillaje de 10.00 a 14.00 horas. A las 20.00 horas, el Meco abandonará su trono el O Toural para dirigirse hacia la Praza Roxa realizando un recorrido por la Rúa Nova, la Rúa do Vilar, A Senra, Doutor Teixeiro y República do Salvador. Irá acompañado por las comparsas de A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas y la charanga BB+. Después, a las 21.00 horas, se procederá a su quema.

La política alimenta la batalla dialéctica de los Xenerais de Fao

El escenario político y la cuestión catalana sirvieron ayer de campo de batalla dialéctica a los Xenerais da Ulla de Fao, en Touro, que celebró su tradicional Antroidada con un campo de la fiesta lleno y un público más que atento a las lides de las principales figuras de su carnaval. Bajo el colorido y la vistosidad de sus trajes napoleónicos, los generales quisieron evidenciar la crispación política: «El respeto se ha perdido / pues se puede discrepar / no compartir las ideas / más no por ello insultar», decían en uno de esos asaltos orales en los que deslizaron varios reproches a la clase política. Pero no podían faltar los vivas a la tierra para rematar la faena: a la «próspera, fecunda y verde» Galicia, y a Santa Uxía de Fao, «siempre en nuestro corazones» y cuyos carnavales «nos colman de emociones». Tras los Xenerais, llegaron los «consellos dos frades» en verso.