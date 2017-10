El Parlamento gallego aprobará debatir una ley de custodia compartida PP y PSOE ya manifestaron su apoyo, y el BNG votará en contra

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 17/10/2017 13:29 h

El Parlamento gallego debatió la toma en consideración de una proposición de ley para abordar en Galicia la custodia compartida. La propuesta llegó a la Cámara gallega tras una iniciativa legislativa popular (ILP) en la que se consiguieron casi quince mil firmas, así como el apoyo de una treintena de concellos y alcaldes de la comunidad.

Lo que pretenden los promotores con este texto es que Galicia legisle la custodia compartida y esta se convierta en la primera opción en caso de separación de una pareja con hijos. País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña ya cuentan con este tipo de legislación, mientras que en Valencia la ha tumbado el Tribunal Constitucional.

El apoyo a que se debata esta ley, cuyos impulsores denoniman Lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia, está garantizado. Tanto el PP como el PSOE han mostrado su intención de votar a favor del debate, mientras que En Marea no votará en el pleno por su petición a que se aborde en exclusiva la catástrofe de los incendios. No obstante, los diputados de esta formación han mostrado su disposición a trabajar en un texto si sale aprobada la ILP.

Los únicos que se han mostrado totalmente en contra son los parlamentarios del BNG, que aseguran que la custodia compartida ya es legal si hay acuerdo, por lo que esto únicamente la impondría en un contexto en el que sigue existiendo la discriminación y violencia hacia las mujeres.

El principal escollo que puede encontrar esta norma es su constitucionalidad, ya que Galicia no tiene competencias para legislar en materia de familia, por lo que el PP aseguró que antes pedirá un informe a la comisión superior para el estudio y desarrollo del Derecho Civil gallego.