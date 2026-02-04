El Concello de Sanxenxo vuelve a la normalidad diez días después de sufrir un ciberataque

Marcos Gago Otero
M. Gago SANXENXO / LA VOZ

SANXENXO · Exclusivo suscriptores

Concello de Sanxenxo
Concello de Sanxenxo M.G.

Espera dar por finalizada la incidencia, tras restablecer esta semana la seguridad en los departamentos municipales

05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La restauración del servicio habitual y seguro en el departamento de Medio Ambiente devolvió desde ayer la normalidad al Concello de Sanxenxo, que sufrió un ciberataque el pasado 26 de enero que causó graves trastornos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete