El Concello de Sanxenxo vuelve a la normalidad diez días después de sufrir un ciberataque
SANXENXO / LA VOZ
SANXENXO · Exclusivo suscriptores
Espera dar por finalizada la incidencia, tras restablecer esta semana la seguridad en los departamentos municipales05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La restauración del servicio habitual y seguro en el departamento de Medio Ambiente devolvió desde ayer la normalidad al Concello de Sanxenxo, que sufrió un ciberataque el pasado 26 de enero que causó graves trastornos