María Deza se pone al frente de la Axencia Galega de Infraestruturas en sustitución de Francisco Menéndez

Imagen de la toma de posesión de María Deza, en presencia de la conselleira María Martínez Allegue y de su antecesor en el cargo, Francisco Menéndez (derecha) Xunta

María Deza (Sanxenxo, 1981) tomó posesión ayer como nueva directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi), en sustitución de Francisco Menéndez, que estuvo once años al frente de la agencia y que cesa del cargo a petición propia.

La hasta ahora diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia y primera teniente de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda de Sanxenxo se pone así al frente del ente encargado de la gestión de las infraestructuras viarias, pero también de grandes proyectos relacionados con la vivienda o incluso la construcción de hospitales y otros equipamientos públicos.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras —de la que depende la Axi—, María Martínez Allegue, agradeció a Menéndez «o traballo, entrega, dedicación e lealdade nas obrigas como director da Axi», desde que fuera nombrado en el 2014 por la entonces conselleira, Ethel Vázquez.

También dio la bienvenida a la nueva directora de la agencia, de la que destacó «o seu traballo, compromiso e capacidade xerencial para afrontar a nova responsabilidade».

María Deza Martínez es licenciada en Derecho (por la rama económica empresarial) por la Universidade de Vigo y posee un máster en Economía y Gestión de la Construcción, especialidad en Gestión Inmobiliaria y Urbanística.