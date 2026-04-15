El autor confeso del crimen de Abadín: jubilado a los 40 años, acusado por sus vecinos y con detenciones por agresiones sexuales y violencia de género
LUGO / LA VOZ
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Familiares y vecinos advirtieron a la Guardia Civil sobre su posible implicación desde el primer día. Sigue en prisión mientras los perros de la Guardia Civil buscan el cadáver16 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Que Javier Montero Costeira tenía algo que ver con la desaparición de Enrique Bolívar era vox pópuli en Abadín desde el primer día. Tanto es así que la Guardia Civil se entrevistó con él a