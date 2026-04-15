El autor confeso del crimen de Abadín: jubilado a los 40 años, acusado por sus vecinos y con detenciones por agresiones sexuales y violencia de género

El investigado (en el centro de la imagen), participó en la reconstrucción de hechos con las autoridades policiales, judiciales y con su abogado presente Pepa Losada

Que Javier Montero Costeira tenía algo que ver con la desaparición de Enrique Bolívar era vox pópuli en Abadín desde el primer día. Tanto es así que la Guardia Civil se entrevistó con él a