Una testigo del accidente mortal de Marín: «Oí un golpe seco, salimos a la ventana y ya vimos dos coches siniestrados»

Ramón Leiro

El accidente donde este viernes por la noche perdieron la vida los jóvenes Brais Sestelo y Rubén Farto se produjo en Coirados, en el límite del casco urbano de la localidad pontevedresa de Marín. La farmacia de María Dolores Boullosa es el único comercio de este entorno, donde las casas están ya diseminadas e intercaladas por fincas. La trágica colisión mortal en la que perdieron la vida los jóvenes de 16 y 17 años se produjo precisamente a escasos metros de la farmacia, cuyos propietarios viven en el primer piso y ellos fueron los primeros en dar aviso de lo ocurrido. Este sábado por la mañana, la farmacéutica, consternada aún por la escena de la noche anterior, explicó lo que vio de este suceso que tiene conmocionado a todo Marín, municipio de donde son vecinos los ocupantes de los dos coches que chocaron en la PO-313.

María Dolores Boullosa relata cómo recuerda la tragedia. «Yo estaba en casa y de repente oí un golpe seco, no oí chirriar de frenos ni nada. Salimos a la ventana y ya vimos que había allí dos coches siniestrados». Esta vecina añade: «Bajó mi marido para ver si podía ayudar en algo y mi hija cogió rápidamente el móvil y llamó al 112». Apunta: «Vimos que sacaban una persona fuera del coche, que la dejaban en la carretera y después trataban de excarcelar a alguien que también estaba dentro y ya se acercó la policía, al cabo de un rato vinieron dos o tres ambulancias y eso es lo que os puedo decir».

Esta marinense no recuerda la noche como especialmente difícil para el tráfico y no sabe qué pudo producir la colisión. Indicó que la noche del jueves cayó una fuerte granizada que dificultó la circulación pero añadió que el viernes el tiempo era algo más benigno y «ni llovía en ese momento». Esta carretera no es la primera vez que se cobra una víctima mortal en este lugar de Coirados. «Hace años un chico que subía en una moto derrapó y falleció aquí al lado de un galpón, impactó contra unos contenedores y la moto le vino encima», recuerda.

Luto oficial en Marín ante la «horrible noticia»

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, emitió un comunicado en nombre de la corporación local, comunicando la declaración de dos días de luto oficial por los dos jóvenes fallecidos como «manifestación de dó e coa intención de acompañar ás familias no duro camiño que lles toca percorrer». Las bandera de los edificios institucionales ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos y las actividades culturales, deportivas y de ocio programadas para estos días.

La regidora subrayó que esta decisión se adoptó por unanimidad de la corporación. «Desde onte [por el viernes] atopánomos todos tremendamente consternados por esta noticia así, incapaces de encaixar esta dor. Queremos manifestar o noso pesar por esta terrible sacudida e acompañaremos ás familias neste camiño tan difícil que lles tocou percorrer». Ramallo también agradeció las «enormes mostras de condolencia que se veñen sucedendo desde o momento no que se coñeceu esta horrible noticia, procedente de toda a cidadanía, e especialmente do mundo do deporte base, ao que ambos estaban moi unidos pola súa participación en distintos clubes da nosa localidad».

El accidente mortal tuvo lugar entre los kilómetros uno y dos de la carretera autonómica PO-313, en el lugar de Coirados y en el primero de los coches, un Golf, iban cuatro personas, todos jóvenes, de los que fallecieron los dos ocupantes que iban en los asientos de atrás como consecuencia de la dureza de la colisión con el segundo turismo. El Concello de Marín confirmó que los dos fallecidos llevaban puesto el cinturón de seguridad, pero no se pudo hacer nada para salvarles la vida. Según la versión aportada por el Ayuntamiento este viernes por la noche, el suceso ocurrió cuando «un Golf, que subía a estrada, perdeu o control e o outro coche, que baixaba, non puido esquivalo». Fuentes de la Policía Local de Marín confirmaron que el conductor del Golf, un joven de 20 años, dio negativo en el control de alcohol y drogas. Las diligencias las instruye ahora la Policía Local de Marín que se ocupará de determinar la causa de esta tragedia que ha conmocionado Marín.