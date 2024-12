Relevo en la alcaldía de Caldas de Reis después de 18 años: así será la hoja de ruta para la marcha del histórico Juan Manuel Rey

Juan Manuel Rey, en las pozas de A Tafona, es alcalde de Caldas de Reis desde el 16 de diciembre del 2006 RAMÓN LEIRO

Con 70 años, el socialista Juan Manuel Rey Rey (1954) firmará este miércoles su renuncia como alcalde de su ayuntamiento natal, Caldas de Reis. Un municipio que gobierna desde hace 18 años, cuando relevó a José María Tobío. Fue el 16 de diciembre del 2006. Antes había sido concejal. Este licenciado en Químicas que ejerció como profesor dedicó 29 años de su vida a la política municipal. Una vez que firme su renuncia como regidor, seguirá siéndolo unos días hasta el pleno extraordinario que se celebrará, previsiblemente, el lunes 23 de diciembre. Antes, este viernes, comparecerá públicamente para explicar los motivos de su marcha, ya esperada, y seguro que también para hacer balance de sus años al frente de este municipio pontevedrés de 9.600 vecinos.

Celebrado ese primer pleno, ejercerá como alcalde durante unas jornadas el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Fariña, socio de gobierno. Será durante una semana, hasta el siguiente lunes, 30 de diciembre, cuando ya tomará posesión como regidor el edil Jacobo Pérez Gulín. En esa sesión también renunciará Juan Manuel Rey como concejal, lo que dará entrada en la corporación a un nuevo concejal. El número 6 de la lista del PSdeG-PSOE en las elecciones municipales del 2023, Luis Ares Galván, de Tivo. La corporación está formada por 6 ediles del PP (en la oposición), 5 del PSdeG-PSOE (que ostenta la Alcaldía) y 2 del BNG (socios de gobierno)

En la pasada campaña electoral, los cabezas de lista de los otros dos partidos (PP y BNG) explotaron la coletilla de «candidato en retirada» para referirse a Juan Manuel Rey. Se sabía que el alcalde, que no ganó los comicios pero pudo mantener el bastón de mando gracias a un pacto con el Bloque, no iba a acabar este mandato. De hecho, el todavía alcalde reconoció este martes, camino de Portugal, que ahora es buen momento. Más allá del simbolismo de las fechas, considera que se dan dos condicionantes: «Un nivel altísimo de cumplimiento de los objetivos del mandato y paz en el partido». Y esa paz es clave para entender por qué Juan Manuel Rey no dejó la primera línea política en el anterior período, del 2019 al 2023. «Entonces no se daban los condicionantes», dice. No quiere entrar en cuestiones pasadas, pero hubo una división interna que acabó con el teórico sucesor, Manuel González Martínez, alejado del escenario. «Creo sinceramente que me voy de la mejor manera que se iba a dar, pero sí debí irme en el 2021», apunta.

Si no hay cambios en esa hoja de ruta prevista, este viernes tendrá tiempo de explicarse. De su sucesor, Jacobo Pérez Gulín, apunta que lo ve preparado para gestionar. El concejal tiene experiencia como alcalde pedáneo de Arcos da Condesa, además de un mandato y medio como edil. «Tiene formación universitaria y cualidades, pero no solo él. También los compañeros de la lista dan el perfil», subraya Juan Manuel Rey. «Conmigo va a poder contar hasta donde él quiera, pero no voy a ser un estorbo», recalca. Su experiencia le dice que cuando el viento sopla a favor las cosas se arreglan solas, y cuando vienen mal dadas toca remar y tener paciencia. Sus avatares judiciales, de los que salió airoso, no fueron su peor momento en el cargo, señala. «No era un tema personal contra mí, y si me hubieran inhabilitado hubiera sido por defender al pueblo. Yo siempre estuve tranquilo, me preocupaba más cómo lo pudieran vivir mi mujer y mis hijos».

Para su nueva etapa vital tiene muchas cosas en mente. Le gustaría reengancharse con temas culturales o medioambientales y poder echar una mano en la rehabilitación de la carballeira y el parque jardín o la Semana de la Ciencia. «Familia, huerta y universidad» serán su terna para vivir a caballo entre Caldas y Santiago.