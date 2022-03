«Isto non debería estar sucedendo e parece que, cada vez, o estamos interiorizando máis (...). Non podemos mirar cara outro lado», lamentó Rosillo Campaña. Esta misma idea se trasladó en la concentración convocada en el Concello de Barro y que hoy se repetirá por toda Galicia: «O acoso ao que Jéssica se veu envolta por parte deste individuo non ten nome. Ningunha muller merece ser acosada tan brutalmente (...). Poñer cámaras de vixilancia na vivenda e mudar de teléfono son só algunhas das medidas que Jéssica tivo que tomar para intentar mitigar o acoso», aseguran en el Ayuntamiento.

Desde el gobierno local de Barro se instó a que se realice una investigación exhaustiva que arroje luz sobre un caso que, de confirmarse los indicios, «vai máis alá dun accidente de tráfico». «Coa confirmación das liñas de investigación que se están levando a cabo as forzas de seguridade, trataríase dun caso claro de feminicidio», por lo que es preciso que «se esclarezan todas as causas que levaron á súa morte e que se faga xustiza».