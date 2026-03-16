La Justicia avala que una telefonista del 112 que cometió errores comunicando emergencias sea apartada de esa función

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

El Centro Integral de Atención ás Emerxencias (CIAE) del 112 de Galicia, en A Estrada.
El Centro Integral de Atención ás Emerxencias (CIAE) del 112 de Galicia, en A Estrada. miguel souto

La relegaron a otras labores después de que, en medio de la oleada de incendios del 2025, informase erróneamente sobre la situación de una catenaria ferroviaria, «que pudo ocasionar un grave accidente»

16 mar 2026 . Actualizado a las 20:35 h.

Una telefonista del servicio de emergencias 112 (en realidad, de la empresa que gestiona su soporte técnico, llamada  UTE 112 Galicia TMK Spain Coremain) presentó una demanda en el juzgado de Pontevedra para intentar que

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