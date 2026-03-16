La Justicia avala que una telefonista del 112 que cometió errores comunicando emergencias sea apartada de esa función

El Centro Integral de Atención ás Emerxencias (CIAE) del 112 de Galicia, en A Estrada. miguel souto

Una telefonista del servicio de emergencias 112 (en realidad, de la empresa que gestiona su soporte técnico, llamada UTE 112 Galicia TMK Spain Coremain) presentó una demanda en el juzgado de Pontevedra para intentar que