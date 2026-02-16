Noa, la conductora de Caldas a la que le cayó un pino gigante encima: «No recuerdo nada y no quiero recordar, debí pasar mucho miedo»
Estuvo cuatro días en el hospital, uno de ellos en la uci, porque sufrió un neumotórax y no acaba de creerse que siga viva: «Las fotos del accidente son brutales»16 feb 2026 . Actualizado a las 17:22 h.
Noa Seijo Martínez, natural de Caldas de Reis, con su cara de niña más joven de lo que todavía es (cumplirá 21 años en el mes de marzo), se despertó el jueves en la uci del