Noa, la conductora de Caldas a la que le cayó un pino gigante encima: «No recuerdo nada y no quiero recordar, debí pasar mucho miedo»

Noa Seijo, la joven conductora de Caldas a la que le cayó un pino encima. ADRIÁN BAÚLDE

Noa Seijo Martínez, natural de Caldas de Reis, con su cara de niña más joven de lo que todavía es (cumplirá 21 años en el mes de marzo), se despertó el jueves en la uci del