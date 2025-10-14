El chalé con piscina de Cotobade que era un laboratorio de coca se lo comen la maleza y los saqueos: «Aí anda xente dentro»

María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

Los vecinos siguen sin explicarse cómo esa casa, que perteneció a un matrimonio, acabó en manos de unos criminales: «O máis raro foi que puxeron unhas chimeneas altísimas, pensamos que terían frío»

15 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Con los concellos rurales cada vez más deshabitados, quizás no sea demasiado torpe elegir una aldea gallega para ocultar una actividad ilegal. Puede que eso fuese lo que pensasen los cabecillas de la organización criminal

