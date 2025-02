La familia de acogida de un menor turco de intercambio, desesperada porque no pueden escolarizarlo

Sara Justo Ocampo, una madre de familia numerosa de Pontevedra, no da crédito. No acaba de creerse la pesadilla que su familia está viviendo y, sobre todo, el mal trago que está pasando un menor turco al que tiene acogido en su casa, en el marco de un intercambio cultural. Este rapaz, estudiante de la ESO, vino a Galicia, a través de una organización estatal sin ánimo de lucro, AFS, para empaparse de la cultura, el ambiente y los métodos de enseñanza españoles y gallegos. Y, por supuesto, a aprender idiomas. Pero, de momento, todo eso está aparcado. ¿Por qué? Porque la Consellería de Educación, con la que Sara y la organización AFS están indignadas, no le ha escolarizado aún. Y eso que llegó el día 25 de enero a Galicia y, por tanto, lleva ya tres semanas sin ir a clases. Además, Sara Justo denuncia que las formas de quienes la atendieron en la jefatura territorial de Educación en Pontevedra son reprobables: «Dan largas y nos hablaron con un racismo tremendo. Nos dijeron que cómo se nos ocurría, teniendo hijas en casa, traer a un niño turco, si sabíamos lo que estábamos haciendo. Eso es algo que nos pareció intolerable».

Esta familia de Pontevedra, que tiene tres hijos, se apuntó a un programa de la agencia AFS en el que familias voluntarias acogen a estudiantes de otros países para favorecer intercambios cultural La idea era tener a algún estudiante extranjero en casa y, a la vez, que sus hijos viajasen luego a la casa de otros voluntarios. Así fue cómo se programó la estancia en su casa de un menor turco. El rapaz tenía la llegada prevista para el día 25 de enero para estudiar aquí durante un semestre y volver a su país en junio. De hecho, trae billete de vuelta ya. Desde la organización AFS indican que ellos tienen programas distintos, algunos de un curso entero de duración, otros de un semestre y algunos solo de tres meses. Cuando vienen en septiembre para estar aquí todo el curso lo normal es que la matrícula ya esté hecha de forma anticipada, ya que se realiza en el período de admisión ordinario de los colegios e institutos. De hecho, traen de esta manera a niños y adolescentes a todas las comunidades. Pero cuando llegan con el curso iniciado «en cada comunidad es distinto, cada uno opera de una forma porque, aunque hay una línea de actuación general, las competencias están transferidas».

En este caso, la familia de acogida se preocupó, de acuerdo con los padres biológicos del joven, de contactar con el centro al que pretendían que fuese, que es un colegio concertado al que también acuden sus hijos. Lo hicieron antes de que el joven viajase a Pontevedra. El colegio tenía plazas libres y no veía problemas a que se incorporase este menor. Pero para matricularlo antes tenía que haber una autorización de Educación en ese sentido. Según AFS, para tramitar tal cuestión había que esperar a que llegase el menor, empadronarlo y pedir esa escolarización a la Consellería de Educación. «En este caso nos indicaron que no podía hacerse de forma previa, por eso se esperó a que viajase y a empadronarlo, algo que se hizo el primer día laborable que estuvo en Galicia», indica la agencia.

El menor llegó a Pontevedra, efectivamente, el día 25 de enero, que era sábado. Así que la madre de acogida, Sara Justo, se tomó el 27 libre en el trabajo para hacer todos los trámites y que la escolarización fuese rápida. No hubo problema con el empadronamiento. Pero se topó con un muro infranqueable en Educación: «Viví una situación esperpéntica. Con el niño delante, en la jefatura de Educación de Pontevedra me dijeron que estaba ilegal aquí y que no me iban a mirar el expediente, que ni siquiera lo tocarían. Tuve que ir al registro general de la Xunta y enviarlo a Santiago». Según su versión, una vez que llegó a los servicios centrales de la consellería en Santiago sí avanzó un poco la cuestión: «Le dieron el visto bueno y lo mandaron a Pontevedra para que lo tramitasen. Pero en Pontevedra siguen dándonos largas y el menor, que está en edad de educación obligatoria, en la ESO, lleva tres semanas sin ir a clase».

A ella le preocupa especialmente que el niño no acuda a clase por muchas razones, pero sobre todo porque el joven ha empezado a sentirse triste en Pontevedra: «Hace unos días estaba llorando en la habitación. Es un amor de niño, súper abierto y con mente totalmente occidental, pero está bastante bajo de ánimo. Él venía a vivir una experiencia positiva y lo que se ha encontrado es algo muy distinto. También están preocupados sus padres, lógicamente. Y nosotros igual porque mientras mis hijos van a clase a diario él se tiene que quedar en casa y la situación es ya insostenible. Estamos al borde de la desesperación».

Desde la agencia AFS señalan que trabajan con jóvenes de numerosos países de los cinco continentes, con todas las comunidades autónomas españolas y que para nada es habitual que haya este tipo de problemas. De hecho, tampoco es común que se den en Galicia, donde en otras ocasiones se escolarizó a jóvenes y niños de este programa de intercambio cultural sin problema alguno. Pero actualmente, además del caso que denuncia la familia de Pontevedra, también hay trabas para escolarizar a otra alumna, en este caso del sur de la provincia pontevedresa. La organización no entiende «qué está pasando con este tapón» y señala que tanto ellos como la familia de acogida presentaron todos los papeles que les demandaron y que están dispuestos a dar toda la información necesaria para que la situación se solvente. En cuanto a la queja de la madre por el trato recibido en Educación indican que, precisamente, este programa intenta fomentar todo lo contrario: que no haya racismo ni prejuicios entre jóvenes de todas las culturas.

Educación dice que