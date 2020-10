Alfonso Rueda propone una nueva fecha para la Mesa do Camiño para poder participar

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 22/10/2020

En un escrito remitido a la presidenta de la Diputación Carmela Silva, el vicepresidente de la Xunta, el pontevedrés Alfonso Rueda, le comunica su interés en participar en la Mesa do Camiño, en principio, convocada para el 29 de octubre. «A apertura en breve do Xacobeo 2021 merece que todas as Administracións esteamos á altura e redobremos os nosos esforzos co obxectivo de ter unha mellor coordinación. Os cidadáns non entenderían que fose doutro xeito», señala al respecto.

El problema, según reseña Alfonso Rueda, es que la Mesa do Camiño, al igual que en su anterior convocatoria, se celebrará un jueves, el mismo día y a la misma hora que, desde hace once años, se desarrolla el Consello da Xunta. «Cónstame que naquela ocasión a representante da Xunta xa pedira que se tivera en conta esta coincidencia para futuras convocatorias», añade el vicepresidente gallego, al tiempo que apuesta por fijar una nueva fecha -se decanta por el 2 o el 3 de noviembre-.

De igual modo, aprovecha para recordar que la Xunta es la principal Administración «responsable e impulsora» del Camiño, por lo que entiende que «parecería lóxico ter mantido un contacto previo á configuración da orde do día, máxime tendo en conta que case todos os puntos se refiren a actuacións e previsións da Administración autonómica».