Un concurso internacional de ideas a fin de este año para «liberar» el tramo soterrado del río Gafos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 22/09/2020 13:02 h

El Concello de Pontevedra prevé convocar, a finales de este año, un concurso internacional de ideas para definir el proyecto que permitirá «liberar» el tramo soterrado del río Gafo a su paso por la ciudad. El concejal Iván Puentes (PSOE) explicó esta iniciativa a la vez que dio cuenta de las conclusiones del estudio técnico encargado a un equipo de arquitectos sobre el estado del río. Los profesionales que confeccionaron este informe son Alexandre Mouriño (AM2 Arquitectos), Daniel Rivoira y Julio Rodríguez (RYR Arquitectos). También se llevó a cabo un estudio hidráulico y de viabilidad del proyecto, a cargo del ingeniero Ángel Colsa, de Nortap.

Iván Puentes indicó que se trata de «renaturalizar, dignificar e gañar para a paisaxe urbana e o lecer da cidadanía os dous tramos máis maltratados do río, que hoxe circula por unha caixa de formigón e se abre paso entre as torres residenciais ubicadas entre a Ponte Tablada e a desembocadura no mar».

Este primer estudio recoge, entre otras cuestiones, las actividades urbanas que se desarrollan cerca del río, la configuración del parque de Campolongo y su papel de eje vertebrador, los desplazamientos entre las áreas de María Victoria Moreno, la Praza de Galicia y González Besada, el movimiento peatonal y en bicicleta, y tránsito de automóviles.

Puentes remarcó: «O anteproxecto contempla que os accesos aos colexios veciños ao río queden completamente operativos e seguros para os nenos e as súas familias, garantindo ou mesmo mellorando a accesibilidade e incrementando o protagonismo do barrio no conxunto da cidade». No hay todavía soluciones concretas y definitivas para la obra, que se diseñarán en el concurso de ideas que se convocará a finales de este año. El concejal pontevedrés añadió que el plan para el Gafos abarca una superficie global de 81.000 metros cuadrados, lo equivalente a doce campos de fútbol como Pasarón.

El estudio previo de los arquitectos contempla cuatro tramos diferenciados donde se propone actuar. Entre la Ponte Nova y Rosalía de Castro se encuentra este primer trayecto, que es el más próximo a la desembocadura del río. Se destaca en este ámbito las edificaciones del siglo XIX y su cierto interés etnográfico. Será fundamental actuar en las medianeras y las cuencas visuales. El segundo tramo de interés se sitúa entre Rosalía de Castro y General Rubín, donde el Gafos discurre completamente confinado entre edificios. «Esta complexa zona require dunha reinterpretación da relación entre o río e a cidade para permitir, na medida do posible, a súa posta en valor, mellorando ao mesmo tempo a salubridade dalgúns focos actualmente marxinais». Se prevé la integración de la zona verde anexa a las fachadas posteriores de los números 6 y 8 de la rúa da Tablada.

Entre General Rubín y Alcalde Hevia se encuentra el tramo del actual entubamiento del Gafos. Se contempla para su destape cinco consideraciones. Por un lazo, una zona que se corresponde con los centros escolares, en la que plantea un paso sobre el río que dé continuidad peatonal. Por otro lado, la incorporación de la Praza da Constitución al sistema del río con el tratamiento de sus espacios; una zona de transición aguas arriba de Alcalde Hevia; un puente que permita la continuidad del tráfico rodado en la rúa Antonio Taboada y permita la comunicación peatonal entre ambos márgenes del río desentubado; y por último, la sustitución del actual puente al inicio del tramo entubado para mejorar el comportamiento hidráulico del Gafos.

Traslado del centro de menores Avelino Montero

El último tramo sobre el que se actuaría será el comprendido entre Alcalde Hevia y la avenida de Vigo, que es el menos antropizado. Se aboga por una mejor integración de medianeras y fachadas posteriores de los edificios que miran al río. Aquí se defiende respetar jardines y hórreo actuales, y la consolidación del entorno de un antiguo molino en estado ruinoso en el área verde aguas arriba de Ponte Boleira.

Para el equipo redactor del estudio previo sería adecuado proponer a las Administraciones competentes la reubicación del centro de menores Avelino Montero, situado en el dominio público hidráulico. Estos terrenos presentan en la actualidad «unha baixa calidade para seren habitados dada a súa elevada humidade e escasa entrada de sol».