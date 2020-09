¿Quién roba un endoscopio en el hospital de Montecelo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 07/09/2020 17:25 h

Si en los últimos meses ya llueve sobre mojado en la sanidad, el área de Pontevedra y O Salnés suma una más. Este domingo desapareció del hospital Montecelo un endoscopio, varias sondas y un procesador, equipamiento valorado «en centos de miles de euros», según explican desde el Sergas, que denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional. Esos «centos de miles» de los que habla el Servizo Galego de Saúde puede alcanzar los 600.000 euros.

Pero, ¿quién roba este tipo de material? Según la investigación policial, el robo no es un caso asilado, ya que hubo otros similares en centros hospitalarios de Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla y León desde el 2013. Desde el Sergas reconocen que esta sustracción tiene un alto grado de especialización y tecnificación, dos casuísticas habituales que hacen de los endoscopios un material sensible para los robos. Fuentes de la investigación creen que pudo ocurrir en un box, donde se guardaba este material. No había signos de que se hubiese forzado la puerta que da acceso al lugar y de la que tienen llave varias personas, aunque se desconoce si alguna de ellas pudo haberla dejado abierta.

El endoscopio es un dispositivo médico, formado por un tubo flexible y delgado con una cámara en el extremo que se usa para ver las cavidades internas del cuerpo.

La falta de material no afectó demasiado a la actividad programa en el servicio de digestivo del hospital, que gracias a la aportación de equipamiento de las áreas sanitarias de Ourense, Vigo, Santiago y A Coruña, podrá mantener esta semana el 90 % de las citas.