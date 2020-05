«Me gustaría ser el capitán de la Gimnástica en su centenario»

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 03/05/2020 20:05 h

Víctor Gallego lleva a sus espaldas más de medio centenar de medallas en lanzamiento de peso y disco, buena parte de ellas son oros en los campeonatos gallegos absolutos, tanto en individuales, como por equipos. A su trayectoria autonómica, suma también haber sido el deportista que más veces ha ganado en las jornadas de División de Honor. Sorprendido y resignado por la situación que atraviesa el país, reconoce que nunca estuvo tanto tiempo parado. Los únicos momentos que recuerda sin entrenar son los episodios de lesiones «pero al final vas a entrenar igual, trabajas diferente, pero no paras tanto tiempo», señala Gallego.

Durante estos días mantiene parte de su actividad para seguir engordando el medallero, pero reconoce que ser el atleta gallego con más preseas tiene fecha de caducidad. «Es un orgullo para mí, pero llegará el día que me ganen, se acabe la racha y alguien bata ese número de medallas», advierte. El primer título le llegó en la temporada 2006-07 y desde entonces solo ha sido una escalada. Todavía no tiene fecha para decir adiós, pero reconoce que el nivel de exigencia ya no es el mismo. ¿Si hay todavía Víctor Gallego para rato? «No lo sé, todo depende a qué nivel hablemos, ahora tengo tantos frentes abiertos que mi nivel de exigencia atlética es muy bajo. Lo que puedo decir es que intentaré y me haría ilusión ser el capitán cuando la Sociedad Gimnástica haga los 100 años».

Una vez que el club supere el centenario será momento de plantearse otras metas, siempre vinculadas al atletismo. «Mi intención es seguir, aunque en estos momentos no tengo muy claro por dónde, pero me imagino que seguiré vinculado», confiesa Víctor Gallego.

Con una vida dedicada al atletismo, los recuerdos se agolpan en su cabeza, pero por encima de todos está la cantidad de amigos que ha hecho y los países que ha visitado. «Eso es una riqueza inigualable. A nivel deportivo, me quedo cuando entré en la final del europeo de Lituania, pero hay muchos más, oros en los campeonatos de España o un recuerdo inolvidable fue en 2011, cuando fuimos a la fase final por el título contra el Playas de Castellón», comenta, sin olvidar que en también hay espacio para los malos momentos. En ellos destaca el Campeoanto de España de federaciones en su etapa de juvenil. En su memoria guarda un sitio privilegiado para la primera vez que salió con la selección española al Campeonato del Mundo juvenil de Sherbrooke, en Canadá, o cuando logró el mejor puesto para la historia de la Gimnástica en el Campeonato de División de Honor en el 2011 en Alcobendas.

Come referente del atletismo gallego y de la Gimnástica, Gallego pide tranquilidad para los atletas en estos días difíciles. «Hay que llegar hasta el final como en una competición. Cuando salgamos, saldremos más fuertes como sociedad. Fíjate que en estos tiempos nadie pensó en lo material, en cambio, lo que teníamos como habitual llevó un giro drástico», reconoce.