Un alcalde en el escenario

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 26/02/2020 20:52 h

Algo tiene un escenario para el alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, que es ponerle un entarimado a su alcance y una fiesta como excusa y el mandatario local no se lo piensa dos veces. El baile de Telmo Martín en el entroido local va camino de convertirse en una tradición, que no por ser nueva es menos esperada por sus vecinos. No todos los bailes los va a acaparar el incombustible el alcalde de Vigo, socialista Abel Caballero, porque a la hora de moverse por el escenario, Telmo Martín demuestra la misma soltura que tiene con tono desenfadado de moverse en un pleno o de dirigir las brigadas policiales en las noches del verano para asegurar la paz nocturna de sus vecinos. Este miércoles de Ceniza volvió a pasar un año más con motivo del desfile infantil, y el alcalde, disfrazado y todo, acompañado por su edila de Cultura, Paz Lago, volvió a entretener a sus vecinos y, ya de paso, a pasárselo bien él también. Que no todo va a ser política de poner cara seria y traje.