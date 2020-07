La Policía Local de Xinzo tuvo que requerir la presencia del segundo sustituto de un vocal

0

La Voz de Galicia

12/07/2020 13:57 h

La Policía Local de Xinzo de Limia tuvo que localizar al segundo sustituto de uno de los vocales de una mesa electoral para poder constituir la misma. Cuando se procedió a la toma de posesión de los miembros de una de las mesas de las autonómicas ubicadas de la Casa da Cultura de Xinzo se constató que no se había presentado uno de los vocales. Ante esta circunstancia se procedió a localizar al primero de los suplentes, que como se pudo comprobar no tenía que comparecer en la mesa porque había presentado una alegación y se le había concedido autorización para no tener que acudir a la misma como primer sustituto del vocal. Así las cosas, desde la Policía Local de Xinzo de Limia se contactó telefónicamente con el segundo sustituto para que se personase en la mesa correspondiente, lo que hizo y al final pudo quedar constituida la misma para que los electores ejerciesen el derecho a voto.

La alcaldesa de la capital de A Limia, Elvira Lama, incidía en el compromiso ciudadano en estos casos: «Participar nunha mesa electoral é unha obriga e como tal debe cumprirse. O que non pode ser é que, nun suposto como este, tivese que quedarse como primeiro vocal a primeira persoa que acudise a exercer o seu dereito ao voto».