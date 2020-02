¿Cuándo nació el Casino de Xinzo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia sindo martínez

xinzo / corresponsal 18/02/2020 14:52 h

Una referencia a un suceso publicado en La Voz de Galicia en el año 1886, acaecido en Xinzo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la sociedad cultural más antigua de A Limia pudiera haber nacido mucho antes. El suceso alude a un incidente protagonizado por un individuo al que se le había prohibido acceder al «casino de la localidad» y que se propuso entrar por la fuerza con una navaja. El conserje de la institución se lo impidió. Todo acabó con un disparo de revólver del vigilante que acabó de inmediato con la vida del provocador. La crónica concluye relatando que el juzgado limiano investigaba los hechos para determinar las posibles responsabilidades.

El expresidente del Casino Antelano, Javier Gómez Salgado, explica en sus redes sociales que durante su presidencia se logró hallar el documento oficial de constitución del Casino en el año 1903. Tras conocer la noticia publicada en 1886, apunta: «Se todos pensábamos que o Casino Antelano de Xinzo de Limia foi fundado no 1903, según actas fundacionais atopadas no arquivo provincial de Ourense no ano 2002, con este documento que comparto (en alusión a la noticia rescatada de la hemeroteca) no que a crónica narra ‘una sensible desgracia’, un asasinato ocurrido en 1886, de súpeto somos polo menos dezasete anos mais lonxevos».

Consulta aquí la página de la hemeroteca de La Voz con la referencia al Casino.

Gómez investigó durante años sobre los orígenes del Casino, consideró: «É practicamente seguro que o ano da data do inicio da actividade da agrupación foi moi anterior ao momento no que se formalizou unha directiva e se inscribiu no rexistro oficial, que foi en 1903». «Hai que ter en conta que hai moi poucas sociedades recreativas na provincia tan lonxevas como o noso casino. Pervive a de Ribadavia, Carballiño, a capital e poucas máis. Somos unha das máis antigas de Ourense», explica el expresidente.

Durante su más de un siglo de vida, el Casino Antelano ha contado con varias sedes. En principio estuvo en la avenida del Generalísimo. En 1975 un acuerdo con un constructor permitió a la sociedad recreativa contar con un bajo y una primera planta en la calle Dos de Mayo, donde sigue en la actualidad.