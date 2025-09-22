Vilamartín pide un plan de desescombro y reconstrucción de las aldeas que ardieron
O BARCO / LA VOZ
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores
El alcalde urge a que se lleven a cabo los trabajos necesarios para evitar las escorrentías en época de lluvias23 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El fuego arrasó San Vicente de Leira a mediados de agosto, convirtiendo esta aldea de Vilamartín de Valdeorras en la zona cero de los incendios de este verano. Decenas de viviendas fueron pasto de las