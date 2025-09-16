Nueve propietarios recibieron las primeras ayudas tras perder sus casas en los incendios de agosto

Martínez Allegue y Álvarez Barreiro, en el encuentro con los vecinos de San Vicente de Leira. CEDIDA

La Xunta transfirió 902.996 euros en ayudas destinadas a los propietarios de viviendas dañadas por los incendios forestales de agosto. Así lo explicó la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante una visita a la aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras. Está considerada la zona cero de los fuegos, ya que ardieron una gran parte de los inmuebles. Siete vecinos de San Vicente y dos de Quiroga son los beneficiarios de las primeras ayudas.

Martínez estuvo acompañada por el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; la directora territorial de Vivenda, Pilar Fernández; y el alcalde, el socialista Enrique Álvarez Barreiro. «Estamos a axilizar o máximo posible as axudas, a realizar eses informes técnicos pola nosa parte con ese persoal de reforzo contratado que está contactando cos solicitantes», explicó. Se refería a que los afectados pueden delegar en personal de la Xunta la tramitación de los dos informes que son precisos para obtener las ayudas: uno de declaración de ruina y otro (de ser el caso) de reconstrucción. En caso de que prefieran hacerlo con un profesional de su confianza, ese gasto también es subvencionable.

Las ayudas pueden alcanzar hasta 150.000 euros en el caso de viviendas habituales: 132.000 euros para la rehabilitación del inmueble más 16.200 euros adicionales para el mobiliario y enseres. Para las segundas residencias, la cuantía máxima asciende a 66.000 euros más 5.400 euros para el equipamiento doméstico. Además, la Xunta cubrirá el 100% del alquiler temporal si es necesario y otorgará hasta 600 euros adicionales para gastos derivados de la situación. Los afectados podrán recibir de forma anticipada la totalidad de la ayuda, lo que facilitará el inicio de las obras de rehabilitación.

El plazo para solicitar las ayudas está abierto hasta el 28 de noviembre.