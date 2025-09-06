«Aquí foi coma se houbese unha guerra»

María Cobas Vázquez
maría cobas O BARCO

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores

ALEJANDRO CAMBA

El fuego arrasó San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, destruyendo decenas de casas como la de Leopoldo Nogueira, quien ya había advertido del peligro de tener pinos cerca

07 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, lleva años siendo imagen de la resistencia y la resiliencia del rural. Aislados por el derrumbe del acceso principal al pueblo, los vecinos protagonizaron

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Por solo 1,5€ al mes Suscríbete