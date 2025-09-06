«Aquí foi coma se houbese unha guerra»
El fuego arrasó San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, destruyendo decenas de casas como la de Leopoldo Nogueira, quien ya había advertido del peligro de tener pinos cerca
La aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, lleva años siendo imagen de la resistencia y la resiliencia del rural. Aislados por el derrumbe del acceso principal al pueblo, los vecinos protagonizaron