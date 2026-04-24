Desde septiembre los profesores de secundaria tendrán dos horas menos de clase a la semana

Foto de archivo de un aula de secundaria, en concreto en el IES Agra do Orzán MARCOS MÍGUEZ

La Consellería de Educación y los sindicatos que firmaron en el año 2023 el acuerdo de mejoras siguen avanzando en la implantación de medidas para reforzar la atención al alumnado y las condiciones laborales del profesorado. En un principio, este acuerdo fue rubricado por tres organizaciones —CC.OO., ANPE y UGT—, pero CSIF se sumó hace unos meses. Este viernes el conselleiro, Román Rodríguez, y representantes de los cuatro sindicatos explicaron las mejoras que se pondrán en marcha, algunas ya a partir del próximo curso.

La primera tiene que ver con el horario del profesorado de secundaria. Desde septiembre tendrán dos horas de clase menos a la semana, pasando de 20 a 18. Esto no significa que se reduzca su jornada laboral, que sigue siendo de 37,5 horas, sino el tiempo de docencia. De las 37,5 horas 30 son de permanencia en el centro y 23 de horario fijo. A partir del próximo curso tendrán dos horas más a la semana para dedicarse a otras tareas, como la función tutorial, las guardias o el desarrollo de proyectos en ámbitos como las nuevas tecnologías, los idiomas, las bibliotecas escolares o la convivencia.

La segunda medida se refiere a la atención a la diversidad y entrará en vigor también en septiembre del 2026. En el marco de este acuerdo ya se habían acometido cambios, como que los menores con necesidades especiales computen el doble o el triple a la hora de establecer las ratios, pero desde el próximo curso se pondrá en marcha un plan para dotar a los centros de más recursos estructurales: en infantil y primaria modificando los catálogos y en secundaria incrementando el personal especialista y de orientación.

Finalmente, la tercera medida acordada este viernes se refiere a la reducción de ratios —número máximo de alumnos por aula—, que ya comenzó en infantil en el 2024 de forma progresiva. Ahora se acelera el proceso y en el 2028-2029 se reducirá la ratio en secundaria, comenzando en primero de la ESO, de 30 a 25 estudiantes por clase. En el 2029 le tocará el turno a segundo de la ESO y así sucesivamente. En el caso de bachillerato la cifra pasará de 33 a 30. Según este calendario, en el 2026 se completa la reducción en infantil (de 25 a 20), y en el 2027-28 arrancará en primaria (también de 25 a 20).

Los representantes sindicales destacaron los acuerdos como la mejor vía para conseguir mejoras en el sistema educativo frente a la confrontación, en relación a la CIG-Ensino, organización mayoritaria y que no ha firmado este pacto. Los avances deben ratificarse ahora en los órganos de negociación correspondientes. Por su parte, el conselleiro de Educación apuntó que las nuevas medidas representan «o segundo gran paso na modernización do sistema educativo».