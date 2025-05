Detenido un hombre tras disparar en plena calle en Verín a su expareja, que estaba en el sistema VioGén

Hospital Comarcal de Verín. SANTI M. AMIL

Después de varias horas de búsqueda, la Guardia Civil detuvo este domingo a un hombre de 36 años que disparó a su expareja en el barrio Primero de Mayo de Verín. Los impactos de bala provocaron heridas graves a la mujer, de 35 años, aunque no se teme por su vida.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde en plena calle. El hombre disparó en dos ocasiones y luego huyó. A media tarde, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil lo localizó no muy lejos de esa misma zona y lo detuvo.

Tras escuchar las detonaciones, fueron los vecinos los que alertaron de lo ocurrido al 112 y la mujer fue traslada en ambulancia en un primer momento al Hospital Comarcal de Verín, muy próximo al lugar del suceso, aunque luego se la derivó a Vigo. Allí la están atendiendo de heridas graves, pero no se teme por su vida.

La mujer estaba registrada en el sistema Viogen para el seguimiento de los casos de violencia machista, aunque el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, explica que aparecía en el nivel más bajo de riesgo, el de «no apreciado». En cualquier caso, insiste en la necesidad de alertar de cualquier sospecha de casos de este tipo al 016.

«Nos últimos días houbo tres agresións graves na provincia. Moitas veces as vítimas poden non estar en nigún rexitro, pero os forzos e corpos de seguridade do Estado seguen recibindo denuncias todos os días», dice el subdelegado del Gobierno, que alerta de un problema de «machismo agresivo por parte dos homes». Según dijo, ante este problema «non vale actuar con tibieza porque todos debemos ser contundentes na condena».