La gran incógnita del crimen de Abadín: ¿dónde está el cuerpo de Enrique Bolívar?
LUGO / LA VOZ
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La Guardia Civil movilizó este miércoles a una unidad cinológica llegada desde Madrid para tratar de encontrar los restos del octogenario. El autor confeso le dijo a la jueza que tiró el cadáver a una finca cercana a su casa hace dos años y medio, pero ahora se valora si algún animal se lo pudo llevar15 abr 2026 . Actualizado a las 18:41 h.
Desde hace dos años y medio, la gran incógnita que ha rodeado al caso de la desaparición de Enrique Bolívar en Abadín ha sido la ubicación del cadáver. Ahora, a pesar de la confesión del