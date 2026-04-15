La gran incógnita del crimen de Abadín: ¿dónde está el cuerpo de Enrique Bolívar?

1/6 Perros especializados en la búsqueda de cuerpos humanos se unieron este miércoles a la búsqueda del cadáver de Enrique Bolívar en Abadín Óscar Cela 2/6 Decenas de agentes participan en el operativo Óscar Cela 3/6 Un gran despliegue en Abadín Óscar Cela 4/6 Forenses también participaron en la búsqueda Óscar Cela 5/6 El autor confeso reveló que había tirado el cadáver en una finca a 500 metros de su casa Óscar Cela 6/6 Tras dos años y medio, es difícil saber qué habrá sido del cadáver de Enrique Óscar Cela

Desde hace dos años y medio, la gran incógnita que ha rodeado al caso de la desaparición de Enrique Bolívar en Abadín ha sido la ubicación del cadáver. Ahora, a pesar de la confesión del