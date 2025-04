Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en O Bolo

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Trives ha dictado orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para Manuel Vidueira Rodríguez. El hombre fue detenido el pasado domingo por agentes de la Guardia Civil de A Rúa como presunto autor de la muerte a puñaladas de su mujer, Josefa Fariñas, en la localidad de As Ermitas, en el municipio ourensano de O Bolo. Él mismo llamó a los servicios de emergencia contando que había atacado a su mujer con un cuchillo durante una discusión que se inició a media tarde en el domicilio que el matrimonio tiene en esa localidad y durante la cual le asestó una cuchillada.

La familia de la mujer asesinada en O Bolo: «Agora temos o peso de conciencia de non ter denunciado. Ela nunca quixo» Fina Ulloa

Además de los servicios sanitarios, que ya nada pudieron hacer por la vida de la mujer cuando llegaron, se desplazaron al lugar agentes de la Guardia Civil de A Rúa que, tras detener al presunto autor de los hechos, lo llevaron al cuartel de O Barco donde ha pasado las últimas horas. Esta mañana lo trasladaban a Trives, para que prestase declaración ante la jueza, que le imputa los delitos de homicidio y maltrato habitual con la concurrencia de la agravante de parentesco. Su abogada, que esperaba la decisión, anunciaba que recurrirá la decisión de enviarlo a prisión porque entiende que no se cumplen los requisitos. Alude a su edad y el hecho de que vive de una pensión para descartar el riesgo de fuga y también opina que no hay posibilidad de que destruya pruebas dado que la vivienda ya ha sido revisada por los agentes. Se refería también a la situación de su defendido: «No es consciente todavía de la situación y no ha asumido todavía lo que ha pasado». «Lo veo que está ido, no es consciente de la entidad de los hechos», añadía. Mientras el imputado prestaba declaración, en la consistorial de O Bolo se celebraba una concentración de apoyo a la familia y en repulsa de la violencia machista. Josefa Fariñas se ha convertido en la primera gallega muerta a a manos de su marido en lo que va de este año 2025.

El funeral en memoria de Josefa Fariñas se celebrará este martes, a partir de las cinco de la tarde, en As Ermitas, el pueblo donde nació y a donde regresó hace cinco años tras toda una vida trabajando en Francia y en Madrid. Su familia lamentaba tras el crimen no haber dado el paso de denunciar la situación que atravesaba la mujer, ya que Manuel tenía actitudes agresivas y, aunque aseguran que no les constancia de agresiones físicas previas, sí lo hacía verbalmente con insultos.