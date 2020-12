Cómo se rescata a un atrapado en una avalancha

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. rodríguez

ourense / la voz 30/12/2020 05:00 h

Las restricciones de reuniones debido al covid han obligado a reducir también el número de componentes en las prácticas de los equipos especiales de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil. Al principio de la temporada de nieve, los guardias del Ereim con sede en A Pobra de Trives (Ourense) participaban -junto con otros miembros los grupos y equipos de Sabero (León), Potes (Cantabria), Cangas de Onís y Mieres (Asturias)- en el plan de instrucción invernal establecido para las unidades de montaña del área de Cangas de Onís, a la que pertenecen. Pero este invierno, la práctica -con un simulacro de rescate de un sepultado en una avalancha- han tenido que realizarla solamente los miembros del equipo de rescate e intervención de Trives, formado por siete agentes.

El entrenamiento se hizo en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, aunque este lugar, por ser bastante llano no es muy propicio para que ocurran avalanchas. «Se han visto avalanchas en Peña Trevinca [la montaña más alta de Galicia] aunque no hemos intervenido», aclara el responsable del Ereim de Trives, Fernando Posada. Sí acudieron a rescates en Picos de Europa, añade. Estos deslizamientos de nieve son más frecuentes al principio de la primavera. En los macizos gallegos no ha habido víctimas mortales ni heridos por avalanchas en los últimos años, pero todas las temporadas hay accidentes en montañas de los Pirineos o los Alpes.

El cabo del equipo de montaña de la Guardia Civil en Trives detalla cómo se ha de actuar ante el rescate de una persona o grupo que hayan quedado atrapados bajo la nieve tras una avalancha: «Hay que hacer grupos de sondeo, que van clavando hasta localizar un cuerpo, que puede haber quedado en distintas posiciones, o algún objeto. Si se toca algo interviene el grupo de palistas, para desenterrar. Si no es la persona buscada o hay que localizar a otros, la línea de sondeo sigue por el alud hasta que se localice a todos los sepultados».

Los rescatadores cuentan con un ARVA, un dispositivo para detectar víctimas en avalanchas. «Llevo el ARVA, que está emitiendo en todo momento, metido entre la ropa, y si me coge una avalancha, el equipo te localiza. Si no lo llevas puesto, primero intervienen los perros especialistas en búsqueda en avalanchas». El Ereim de Trives dispone de uno de estos canes.

El tiempo corre en contra. Debido a la hipotermia, una víctima atrapada bajo un alud raramente sobrevivirá más de hora y media, aunque se ha dado algún caso encontrado vivo tiempo después, matiza el cabo, pero salir pronto de la nieve, convertida en cemento cuando la avalancha se detiene, es vital. Por ello, los agentes de los equipos de montaña se desplazan en helicóptero, para llegar rápido a lugares de difícil acceso si hay condiciones buenas para volar.

Además de estos entrenamientos invernales, el equipo de montaña de Trives realiza intervenciones de rescate más frecuentes, de montañeros que practican escalada, barranquismo o espeleología. Y su presencia es requerida para localizar a personas desaparecidas, habitualmente ancianos desorientados, a los que hay que buscar en pozos o lugares de difícil acceso. Además de los entrenamientos dentro del equipo, participan en prácticas con los submarinistas del GEAS o dan cursos a otros policías, como los antidisturbios, enumera Posada.