Los fallos que sacudieron la selectividad más polémica
REDACCIÓN / LA VOZ
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Profesores y expertos en la materia desgranan los errores y confusiones que generaron algunas de las pruebas y que provocaron una ola de indignación y explicaciones de los responsables05 jun 2026 . Actualizado a las 20:52 h.
Los 13.441 jóvenes que el martes a primera hora se sentaron frente al primer examen de la selectividad no eran conscientes de lo que estaba por venir. Involuntariamente, se acabaron convirtiendo en los protagonistas de