Los fallos que sacudieron la selectividad más polémica

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Alumnos realizando uno de los exámenes de la PAU, en Lugo, durante la primera jornada de las pruebas el martes.
Alumnos realizando uno de los exámenes de la PAU, en Lugo, durante la primera jornada de las pruebas el martes. LAURA LEIRAS

Profesores y expertos en la materia desgranan los errores y confusiones que generaron algunas de las pruebas y que provocaron una ola de indignación y explicaciones de los responsables

05 jun 2026 . Actualizado a las 20:52 h.

Los 13.441 jóvenes que el martes a primera hora se sentaron frente al primer examen de la selectividad no eran conscientes de lo que estaba por venir. Involuntariamente, se acabaron convirtiendo en los protagonistas de

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