Los fallos que sacudieron la selectividad más polémica

Alumnos realizando uno de los exámenes de la PAU, en Lugo, durante la primera jornada de las pruebas el martes. LAURA LEIRAS

Los 13.441 jóvenes que el martes a primera hora se sentaron frente al primer examen de la selectividad no eran conscientes de lo que estaba por venir. Involuntariamente, se acabaron convirtiendo en los protagonistas de