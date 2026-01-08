Muere una mujer de 66 años en Cartelle al desplomarse el suelo de su terraza

La alerta movilizó a los equipos del Parque de Bomberos de Ourense, en una imagen de archivo Miguel Villar

Una mujer de 66 años, residente en la aldea de Pereda, del municipio ourensano de Cartelle, murió esta tarde al derrumbarse el suelo de una terraza anexa a su casa. La víctima quedó sepultada entre los escombros y los equipos de emergencias trabajaron toda la tarde para intentar rescatarla. Finalmente, pudieron sacar su cuerpo, sin vida.

Se tuvo noticia del suceso sobre las cinco de la tarde, cuando un vecino avisó de lo ocurrido. Inmediatamente, se pusieron en marcha los servicios de Protección Civil de Cartelle y se activó a los bomberos de la Mancomunidad Terra de Celanova. La parte de la casa que se derrumbó era una planchada de unos cien metros cuadrados, adosada a la vivienda a modo de terraza y en la que había un cuarto de baño, según explicó el alcalde de Cartelle, Jaime Sousa.

El vecino que dio la alerta enseguida comenzó a llamar a Emilia para ver si estaba en casa. No respondía, pero había signos de que estaba en el domicilio cuando ocurrió el derrumbe. Se encontró la cocina encendida y su cartera. También contactaron con personas de su entorno para comprobar que no estaba con ellos. Todas las fuerzas se centraron en retirar los escombros para rescatar a la víctima.

Los bomberos iban dotados con equipos de rescate. Desde el 112 Galicia se señala que a las 17.45, Protección Civil de Cartelle dio aviso del derrumbamiento y desde la central de emergencias lo notificaron a los bomberos, no solo de Terra de Celanova, sino también de Ourense, además de Urxencias Médicas, que acudió con una ambulancia, y la Guardia Civil. Finalmente, después de tres horas retirando escombros se encontró el cuerpo sin vida.

Una de las hipótesis es que la mujer se encontraba en la terraza para dirigirse al baño, cuando esta se desplomó.