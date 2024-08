Polémica en Ourense por el posible regreso a las aulas de un profesor condenado a trece años de cárcel por agresión sexual

Audiencia Provincial de Ourense M. FERNÁNDEZ

La Audiencia Provincial de Ourense condenaba en el mes de julio a un profesor por agredir sexualmente a una alumna menor de edad durante años y obligarla a mantener prácticas sádicas. Le impuso una condena de trece años y medio de cárcel y una inhabilitación para ejercer cualquier labor con menores durante 21 años. Sin embargo, la sentencia no es firme y cabe recurso ante el TSXG, por lo que el curso escolar comienza en septiembre con este proceso judicial aún abierto. La polémica se ha abierto ahora ante la posibilidad de que el profesor pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo en el CEIP Prácticas, en la ciudad ourensana. Fue la Marcha Mundial das Mulleres de Ourense la que desveló hoy el caso exigiendo medidas por parte de la Consellería de Educación para evitar que el condenado regrese a las aulas mientras la instrucción no termine, aunque no haya medidas cautelares.

Y hubo respuesta. La consellería anunció que los servicios de inspección ya informaron hace días al centro de que el profesor va a ser suspendido, independientemente de que pudiera recurrir a la sentencia. La Xunta apuntó que los trámites para oficializarlo ya están iniciados y esperan tenerlo resuelto la próxima semana. «Polo tanto, este docente non se incorporará ao seu posto de traballo», aseguraron. Se amparan en el artículo 181 de la Lei do Emprego Público de Galicia que recoge la «suspensión de funcións por razón de procesamento ou condena penal».

«Hai una fonda preocupación na comunidade educativa de que este docente estea en contacto con alumnas tras coñecer os feitos probados na sentenza, aínda que non sexa firme», denunciaron previamente desde ese colectivo feminista. Explicaron que el condenado, que nunca reconoció los hechos, había presentado recurso ante el TSXG. Invitaron a toda la ciudadanía a participar en una concentración frente al CEIP Prácticas el próximo lunes a las 10.00 horas, en el barrio de A Ponte de Ourense, para exigir que se impida la incorporación del hombre. La víctima coincidió con el docente en otro centro de la provincia, en el que se había puesto en contacto con más estudiantes, pero desde el curso anterior ocupó la plaza en el colegio de la ciudad. La denuncia fue interpuesta en el 2021 y la sentencia se dictó el pasado mes de julio. «É inconcebible que habendo unha denuncia e cando menos feitos probados, o profesor siga no seu posto de traballo», denunciaba el colectivo.

Así fueron los hechos

El condenado fue profesor de música de la víctima desde Educación Infantil hasta Primaria. Como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, en último curso de Primaria, cuando él tenía 45 y ella once años, se puso en contacto con ella por redes sociales ocultando su identidad. Se aprovechó de ser conocedor de su situación familiar para presentarse como un apoyo emocional y le pidió fotos y vídeos de contenido sexual.

Tiempo después, le reveló su identidad en el aula de música. La menor se quedó en «shock» pero el docente consiguió quedar con ella en varias ocasiones. Dentro y fuera del centro abusó de la víctima de forma continuada y la violó, obligándola a realizar prácticas sádicas. Cuando ella tenía 16 años, la abandonó tras forzarla a realizar prácticas sexuales y ella decidió bloquearlo en redes. Al iniciar el curso, formalizó la denuncia ante la Guardia Civil.