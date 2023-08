Manuel Cabezas renuncia como concejal del Ayuntamiento de Ourense

MIGUEL VILLAR

Manuel Cabezas dejará de ser concejal del Ayuntamiento de Ourense en las próximas horas. El que fuera candidato del PP en las municipales y exalcalde de la ciudad durante doce años pone así de manera abrupta fin a su regreso a la política en activo.

El edil popular trasladó su decisión de renunciar de manera voluntaria al acta como concejal al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, justo antes de iniciar todos los trámites burocráticos para que se formalice su renuncia en el salón de plenos en la sesión prevista para mañana, 1 de septiembre. «Considero que después del 28M, donde no alcanzamos el objetivo de gobernar el Ayuntamiento, el liderazgo que se tiene que desempeñar en el mismo, así como el que han de tener los compañeros del grupo municipal, no debe estar en mis manos y sí en la de ellos porque son las personas que de iniciar una nueva etapa política», señaló Cabezas en su escrito de renuncia.

Cabezas asegura que su intención de renunciar ya es sabida en el PPdeG desde el momento en que se constituyó la nueva corporación, pero que entonces se entendió que era conveniente esperar a que se constituyese la Diputación de Ourense. «Siempre he entendido la política como una actividad para hacer gestión. Creo humildemente que así lo hice durante doce años, pero el lugar en el que estamos democráticamente hoy no me lo permite», indicó.

El exregidor ourensano concluye su carta de renuncia asegurando que continuará como militante del PP y agradeciendo el apoyo de los casi 14.000 votantes que apostaron por su candidatura el 28M. Desde un primer momento, Cabezas siempre se mostró partidario de llegar a un acuerdo con PSOE y BNG para lograr que Jácome no repitiera en la alcaldía. El acuerdo de última hora, auspiciado desde Santiago, entre populares y Democracia Ourensana no fue de su agrado y así lo expuso públicamente en diferentes ocasiones. Su acta de concejal, en principio, la debe asumir Sonia Ogando, que ya fue edila de Urbanismo en el anterior mandato.