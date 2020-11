Manoli enciende la Navidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 14/11/2020 11:19 h

Por Manuela Rodríguez muchos puede que no sepan quien es. Pero si alguien cita a Manoli Murciego, difícil será encontrar a quien no la conozca en O Barco. Pizpireta y alegre, va saludando siempre -con una sonrisa, aunque ahora no se vea por la mascarilla, pero sí se adivina en su tono de voz- a todo el que se encuentra mientras pedalea en su bicicleta por el casco urbano. Y de nuevo regala su sonrisa a todo el que entra en la Librería Murciego. Manoli es de las que piensa que a mal tiempo, buena cara. También este año. ¿Qué el covid lo está poniendo crudo? Pues adelantamos la Navidad. No es cuestión de cerrar los ojos ante la pandemia, pero sí de intentar poner algo de color y alegría en unos tiempos difíciles, para todos, también el pequeño comercio. «Eu decidinme a poñer a decoración de Nadal ante a apatía que vía no propio comerciante», señala.

Así que el pasado fin de semana comenzó a colocar luces en el andamio que tapa parte del escaparate de su negocio, dentro de la tienda, por las estanterías plagadas de libros cuelgan gorros de Papá Noel. Incluso ella se pone uno si hace falta. Además, en la puerta, un altavoz irradia música a todo volumen. «Desde que puxen as luces pasan pais cos carriños para que as vexan os nenos, e hai quen ata se para a bailar na porta», señala. Y añade: «Gústame ver a resposta da xente, que se pare por aquí e diga, ‘pois empeza o Nadal'». Manoli reconoce que este año «o mellor regalo que todos pedimos é que marche o virus», pero sabe también que «ao lado haberá outros regalos», así que cree que es fundamental que los comerciantes traten de motivar a los clientes. «Non é só abrir a porta e pedir que o Concello poña luces; creo que decorar nós as tendas tamén é un revulsivo», señala. Es por eso, dice, que trata de «ser optimista dentro do que hai». Ella lo es. Y mucho.