Baltar nombra vicepresidente al portavoz de los díscolos de Democracia Ourensana

Ourense 28/09/2020 12:31 h

Armando Ojea, vicepresidente segundo de la Diputación, votó el pasado viernes en contra de los presupuestos de la institución provincial para el año 2021. Acató, de ese modo, las órdenes del líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, y lo hizo pese a que el presidente, José Manuel Baltar, había anunciado que lo cesaría si no votaba a favor del documento presupuestario. El máximo responsable de la Diputación ha cumplido su promesa y este lunes ha firmado el cese de Ojea como vicepresidente segundo. Además, ha nombrado en su lugar a Miguel Caride, el otro representante de DO en la corporación provincial. Él, que ejerce como portavoz de los díscolos del partido de Jácome, sí apoyó los presupuestos.

Ha sido el propio Caride el que ha informado del relevo en un comunicado difundido a los medios. En él, el nuevo vicepresidente avanza que ha renuncia al sueldo que lleva aparejado el cargo y que hasta ahora cobraba Ojea (58.435,72 euros brutos anuales). «De esta forma se quiere dejar claro que la intencionalidad del concejal y diputado Miguel Caride, así como del resto de los concejales adscritos al grupo de DO, no es otra que mantener la ética y la transparencia que tiene como objetivo final la defensa de los intereses generales por encima de los intereses personales o económicos», explica la nota de prensa, que insiste en la vigencia del pacto en la Diputación. «Y, obviamente, al existir únicamente dos diputados, no hay margen para el nombramiento de otra persona», añade Caride, que señala que su prioridad y la de su grupo «no es otra que devolver la estabilidad política y la gobernabilidad en el Concello de Ourense, evitado trasladar la crisis en la que actualmente está sumido él mismo a otras administraciones».

En un comunicado posterior, la Diputación confirma el cese de Ojea y alude a su ausencia en las últimas dos reuniones de la Junta de Gobierno así como a su voto en contra de los presupuestos en el pleno del pasado viernes. El presidente de la institución provincial argumenta una «perda de confianza», pero señala que el pacto de gobierno con Democracia Ourensana sigue «absolutamente vixente». Destaca, por otra parte, que Caride también ocupará el lugar de Armando Ojea como miembro de la Junta de Gobierno.

El futuro del ya exvicepresidente

Tal y como avanzó Jácome hace días, Armando Ojea cobrará como teniente de alcalde en el Concello de Ourense, cargo en el que relevó al popular Jorge Pumar cuando el PP salió del gobierno local. Por esa dedicación está previsto un sueldo exactamente igual al que tenía como vicepresidente en la Diputación: 58.435,72 euros.