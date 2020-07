Este cuento es del futuro

0

Ourense 29/07/2020 19:17 h

Era la primera vez que se presentaba, pero a Iria Araújo no le hicieron falta más oportunidades para convertirse en una de las ganadoras del concurso Estratexia Dixital 2030 de la Xunta. Ganó con un microrrelato en el que cuenta la historia de una mujer mayor que tras sufrir una aneurisma recibe el trasplante de un corazón de metal. Iria profundiza en los sentimientos de la anciana, que se debaten entre el miedo y la alegría. «Teníamos que situar la historia en el futuro, hablar de algo que ocurriese en Galicia dentro de diez años. Yo solo me senté a escribir y poco a poco el relato fue surgiendo», afirma esta joven celanovesa de 14 años. Tal y como admite, eso es lo que le suele pasar habitualmente: «Casi nunca tengo una idea previa. Me gusta improvisar, ponerme a escribir lo que me salga».

Con el texto Corazón robot, Iria ha ganado una tableta que compartirá con su hermana y a través de la cual seguirá devorando libros como hace desde que era una niña. «Siempre le gustó. De muy pequeñita se sentaba cada día a leerle el periódico a sus abuelos y desde que entró en el cole ha destacado por su forma de redactar. Supongo que todo está relacionado con la lectura», explica Ana Losada, madre de esta alumna del Sagrado Corazón de Celanova. Iria dice que por ahora lo de escribir lo ve sobre todo como una afición. Cuenta que intentará presentarse a nuevos concursos con el fin de practicar más y a lo mejor en algún momento tomar la decisión de dedicarse a ello. «La verdad es que ganar me ha cogido por sorpresa. Al principio no me lo creía», afirma. «Le hizo muchísima ilusión y a nosotros también», revela su madre. En su categoría, competía con 120 estudiantes de Eso y Bachillerato de toda Galicia. La celanovesa ganó junto a otros dos. La aptitud, las ganas y la ilusión ya las tiene.