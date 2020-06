Jácome y la Champions

0

La Voz de Galicia Rubén Nóvoa

13/06/2020 11:19 h

A Jácome le va a costar mucho justificar el incremento de sueldos que ha introducido en el Concello. No le ha temblado el pulso para elevar hasta el máximo permitido el número de asesores. Ya saben, ese personal de confianza que entra con el alcalde y que se va con el alcalde. Luego están los dos directores generales, que van a suponer un desembolso anual cercano a los 130.000 euros. Uno ya está operativo y se encarga del departamento de Recursos Humanos. Otro viene en camino y se ocupará de la Inteligencia Artificial, algo que para Jácome siempre ha sido capital y que habrá que ver al final de estos cuatro años en qué se sustancia. Con un directivo que solo cobra menos que el interventor y tres o cuatro funcionarios más, no habrá excusa que valga. Y también se está cerrando la incorporación del city mánager, ese director general que cobrará 86.000 euros al año. Suena y, de hecho, ya está entre los tres aspirantes, Cacharro, que llegaría desde la Diputación. Dice Jácome con frecuencia que lo medible no es opinable. Y, en este caso, nadie puede negar que el gasto en personal de confianza y directivos de libre elección se ha disparado. Falta por ver el resultado al final del mandato, pero a tenor de las nóminas de todas estas nuevas incorporaciones la exigencia debe de ser, si me permiten el símil futbolero, el de meterse en Champions. Con un año cumplido, y aún teniendo en cuenta el escenario especialísimo por la pandemia, la sensación es que estamos peleando más bien por salvar la categoría. Y ya se sabe que los fichajes a mitad de temporada...