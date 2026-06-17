Zapatero, primer expresidente en declarar como imputado en la Audiencia Nacional

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Imagen inédita en democracia: un expresidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional como imputado. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy declararon en distintos procedimientos como testigos. También Pedro Sánchez, siendo presidente en activo, compareció como testigo en la causa de Begoña Gómez. Pero José Luis Rodríguez Zapatero ha cruzado este miércoles una puerta distinta: la del investigado. El expresidente socialista ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra, que le sitúa en el «vértice» de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también el ex secretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas. El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir los escalones de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena.

El expresidente ha entrado en la Audiencia Nacional ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráfico y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede del órgano judicial para cubrir una cita inédita. Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional un autobús de Hazte Oír da vueltas, y unos pocos congregados gritan, desde lejos, consignas contra Zapatero como «Réquiem por la trama» o «La justicia os llama». El vehículo de la asociación circula con una pantalla en la que aparece el expresidente con su característico gesto del dedo curvado en la ceja y un dibujo de un avión de Plus Ultra arrojando billetes, haciendo alusión al «rescate» de 53 millones de euros, y que después cambia a otra imagen en la que figura también Zapatero junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta frase: «No es fango, es corrupción».

La comparecencia del también ex secretario general del PSOE ante el juez ha arrancado a las 09:12 horas. Según fuentes jurídicas, la estrategia de Zapatero será negar gestiones ante la Administración, presentar las referencias del sumario como exageraciones de terceros y sostener que conoció a la cúpula de Plus Ultra a posteriori. Su gran batalla será procesal: cuestionar la validez del móvil de Rodolfo Reyes, el origen de las conversaciones claves. Zapatero tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. Al ser imputado, aseguró que ejercerá su defensa «con toda la firmeza y convicción».

1/8 Imagen inédita en democracia: un expresidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional como imputado. J.J.Guillen | EFE 2/8 José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS 3/8 El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir los escalones de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad J.J.Guillen | EFE 4/8 Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena. J.J.Guillen | EFE 5/8 El expresidente ha entrado en la Audiencia Nacional ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática Borja Sanchez-Trillo | EFE 6/8 Mohammed Salem | REUTERS 7/8 Unos 200 periodistas y medios gráficos y más de 50 cámaras de televisión estaban apostados frente a la sede del órgano judicial para cubrir esta cita inédita Eduardo Parra | EUROPAPRESS 8/8 Borja Sanchez-Trillo | EFE Zapatero, primer expresidente en declarar como imputado en la Audiencia Nacional La Voz

Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa han pedido al PP, a quien el juez del caso Plus Ultra otorgó el timón de las acusaciones populares, que reclame prisión provisional para Zapatero al término de su declaración como investigado. El PP ha consultado al resto de acusaciones su posición para la vistilla de medidas cautelares que quieren que se celebre después de la declaración, ya que el juez Calama sólo ha permitido a los 'populares' estar presente en la sala. En este contexto, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que España «no se puede volver a permitir tener un fugado más», aludiendo al expresidente catalán Carles Puigdemont y defendiendo así la petición de prisión provisional para Zapatero por la existencia de «riesgo de fuga».

Lo delitos por los que se le acusa Blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama estimó que Zapatero y su entorno cobraron cerca de dos millones de euros de la presunta trama.

Tráfico de influencias. Calama sitúa al expresidente en el «vértice» de una presunta red de influencias que habría actuado en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Organización criminal. El magistrado considera que se produjeron «salidas de dinero muy significativas» que permiten constatar una «desviación planificada y consciente» hacia cantidades y cuentas ajenas.

Falsedad documental. Es otro de los delitos de los que existen indicios. En el caso de un documento público, las penas oscilan entre los tres y los seis años de cárcel.

Indicios de fraude fiscal y cohecho. Zapatero, en una pieza separada de la causa troncal, declara también por hallazgo de 103 joyas por valor de 1.325.915 euros en la caja fuerte del expresidente en la calle Ferraz.

Zapatero declara tanto hoy como mañana declara como imputado. Se le requiere por seis presuntos delitos, separados en dos causas. La troncal es el caso Plus Ultra, en el que se investiga si el exjefe del Ejecutivo lideró una trama para cobrar comisiones a cambio de favorecer el rescate de la aerolínea ? 53 millones de parte de la SEPI en el 2021 ? y si está o no involucrado en un entramado societario para quedarse con parte de ese dinero público. Por la trama principal el juez José Luis Calama le atribuye cuatro delitos: falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal. El expresidente, que ha negado haber hecho gestiones ante ninguna administración pública «en relación con el rescate» a Plus Ultra en el 2021, tendrá que explicar también los 490.780 euros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez -también imputado-, Análisis Relevante, que también abonó 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

Zapatero, además, declarara a cuenta del hallazgo por parte de la UDEF de una serie de joyas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz. Según el cálculo de la joyería Ansonera, las 103 piezas cuentan con un valor de mercado de 1.323.915 euros. La defensa de Zapatero solicitó suspender su comparecencia sobre este asunto, pero el juez instructor considera que el hallazgo de las joyas era un hecho que ya constaba en el sumario que fue entregado a las partes tras el levantamiento del secreto. Está imputado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando. Calama descartó esa posibilidad. En un auto fechado este lunes 16 de junio, el magistrado sostiene que la solicitud «no puede ser acogida» porque la defensa «no sufre ninguna merma real en su derecho a preparar la declaración». El juez admite que la pieza separada fue incoada el pasado día 12, apenas unos días antes de la comparecencia, pero subraya que su contenido «no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas».

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