Adiós a la mujer que respondió a la leucemia con sonrisas

La Voz de Galicia ruth nóvoa

ourense 06/06/2020 20:12 h

La ourensana Marosa Salgado era pura energía. Imparable. Quizás por eso la leucemia tuvo que tomarse su tiempo para forzarla a despedirse cuando tenía tantas cosas por hacer y por decir. A esta policía nacional, de 55 años, le diagnosticaron un mieloma múltiple en el 2010 y desde entonces no solo peleó por ella misma (pasando por dos trasplantes de médula) sino que también se implicó en campañas para recaudar fondos y fomentar la investigación de las enfermedades onco-hematológicas.

Cuando a ella le tocó enfrentarse al diagnóstico lo primero fue el miedo. Lo contaba en una entrevista en La Voz: «Si te detectan un enfermedad, como la leucemia, lo primero que tienes es terror. Te da pánico y no sabes a lo que te enfrentas y no sabes si quieres saberlo. Es algo que siempre piensas que le pasa a los demás y no a uno mismo». Pero siguió adelante y lo hizo desde el compromiso. Con motivo de una recaudación de fondos de la Fundación Josep Carreras en el 2016, para poner en marcha una investigación que ya se desarrollaba entonces en Estados Unidos, era clara: «Una vez que se puedan hacer pruebas y las instituciones comprueben su eficacia, apostarán por ellas. Ahora mismo el mieloma múltiple es de las pocas enfermedades onco-hematológica sin curación. Lo que quiere decir, que a mí me va la vida en ello».

Marosa convirtió su lucha personal en una batalla colectiva: desde Ourense colaboraba con las fundaciones Josep Carreras y Cris contra el Cáncer pero también utilizaba su gran capacidad de comunicación para hacer pedagogía en su entorno y abrir los ojos a quienes los tenían entornados ante esta enfermedad. Ante el cansancio o el dolor, ella tiraba de sonrisas.

Fundó, y presidió durante años, el Club Ximnasia Pavillón, de cuya masa social estaba orgullosa. Fan de los abrazos, era militante de los «te amo». Deja a su madre, a su marido y a dos hijos. Ella se fue pero su mensaje se queda.