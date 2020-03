El PSdeG suspende los actos multitudinarios de campaña por el coronavirus

0

Ourense 11/03/2020 15:52 h

Las especulaciones en torno a un posible aplazamiento de las elecciones autonómicas previstas en Galicia el próximo día 5 de abril no gustan al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, que ha enviado una carta al popular Alberto Núñez Feijoo para pedirle interlocución directa en relación al avance de la crisis del coronavirus en la comunidad. Mientras, según explicó durante una visita a Ourense, el PSdeG ya está planificando cambios en su estrategia electoral. El partido no celebrará mítines multitudinarios como el que estaba previsto en los próximos días con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Evidentemente xa no imos plantexar actos desa dimensión, de máis de mil personas», dijo Caballero.

El secretario general del PSdeG manifestó su deseo de seguir adelante con la campaña. Será, «de proximidade, sen actos de gran dimensión de poboación, para evitar contaxios masivos, pero imos seguir falando con Galicia», dijo. En este sentido, el candidato socialista señaló que «hai mecanismos de como facer a campaña evitando grandes aglomeracións e hai que ter en conta tamén o voto por correo».

Caballero hizo hincapié en que Galicia es una de las comunidades menos afectadas por el coronavirus y recordó otras citas electorales en situaciones «moi complexas», como las celebradas después de atentados de ETA o después del 11M. Si el escenario cambia, el candidato socialista cree que Feijoo debería convocar a los líderes políticos de la oposición para abordar una posible suspensión electoral. «O que non é admisible é que xogue á especulación ante os medios de comunicación sen ter unha folla de ruta marcada», concluyó el secretario general del PSdeG.