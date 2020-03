Feijoo: «No queremos aplazar las elecciones, pero antes está la salud de los ciudadanos»

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 11/03/2020 12:46 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró esta mañana en Ferrol que quiere que las elecciones autonómicas se celebren el 5 de abril, como está convocado. «En Galicia podríamos celebrar elecciones mañana mismo, pasado o el otro. ¿Qué va a ocurrir dentro de cuatro o cinco semanas? Lo iremos viendo, pero nosotros estamos trabajando en el ámbito electoral con normalidad», declaró el también presidente del PPdeG a la salida de un acto en la ciudad naval, que reunió a cerca de medio millar de personas en un restaurante local. «Nosotros estamos trabajando en el ámbito electoral con normalidad. Lo único que hemos propuesto es que no haya concentraciones de más de mil ciudadanos en un único recinto. Acabamos de salir de una donde había aproximadamente 500 y hemos desactivado otra en la que teníamos 4.500 este sábado porque excede la recomendación de los mil», explicó.

Aseguró que no existe ninguna novedad respecto a ayer, cuando se anunciaron las primeras medidas recomendaciones para intentar contener el riesgo de contagio en una comunidad en la que, destacó, sigue teniendo unos porcentajes por debajo de la media. «No sé si lo vamos a mantener mucho tiempo o no, pero de momento en Galicia estamos en una situación un poco mejor», apuntó, aunque reconoce que la evolución «nadie puede prever cómo va a ser». Si se diese una situación, continuó, de «absoluta dificultad y que se ponga en riesgo la salud pública y el derecho al sufragio de todos los ciudadanos, lógicamente tendríamos que tener alguna respuesta. Pero estamos trabajando para que no se dé y para mantener las elecciones conforme a lo previsto», añadió.

Afirmó que hasta el momento todavía no se ha puesto en contacto con el lendakari Íñigo Urkullu para analizar la situación de los comicios autonómicos que País Vasco y Galicia tienen convocados para la misma fecha. «Si ustedes me preguntan qué va a ocurrir en el caso hipotético de que estemos como en otros países o regiones italianas como Lombardía, lo cierto es que no lo sabemos. Lo que sí sé -prosiguió- es que los franceses tienen previstas unas elecciones municipales para este fin de semana y las van a celebrar. Y por consiguiente, eso puede ser un buen indicador», deslizó.

Feijoo hizo un llamamiento a que los ciudadanos adopten medidas preventivas, como no realizar visitas a los hospitales que no sean imprescindibles, especialmente a personas mayores, y tampoco a las residencias de la tercera edad «porque en este momento no es recomendable». Y aseguró que está a expensas de lo que las autoridades sanitarias vayan diciendo sobre cómo evolucionará el número de contagios para, en base a ello, establecer medidas y «estar preparados para que cuando el incremento se produzca, tengamos medios adecuados para dar respuesta a ello».